冯德莱恩：你把账单送到莫斯科去！

法国/欧盟

欧洲议会今天就欧盟委员会年度国情咨文举行听证辩论。法国左翼欧洲议员Manon Aubry向发表欧盟年度咨文的欧盟委员会主席，德国人冯德莱恩提出抗议，法国议员手举一份能源费用账单，责问：你知道这是什么吗，你知道这个问题多么严重吗？！但冯德莱恩反击称，当然知道，你最好把账单寄送到莫斯科，他们是罪魁祸首!

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欧盟委员会主席冯德莱恩今天在斯特拉斯堡欧盟议会上与法国左派一名欧洲议员“对冲”，回击法国议员指控欧盟正在经历的能源价格上涨危机的指责，说“你可以把账单寄送到莫斯科才对。”

据法新社说，法国左派激进派议员Manon Aubry周三在斯特拉斯堡的欧盟委员会主席冯德莱恩面前挥舞着民众不满受困的能源账单，责问：你知道吗？冯德莱恩反驳说：请把它们送到莫斯科。

在欧盟行政部门的年度国情咨文之后的辩论中，法国法兰西不屈服党欧洲议员带着公民们送来的一系列账单以及建议发言。她说："这对欧盟来说是一个非常重要的问题，有数以百万计的人处于这种困难情况下，他们无法再应对价格大幅上涨，这还并不限于能源领域涨价。而且，这场危机不仅是可怕的乌克兰战争和普京可憎的勒索的结果，这也是一个欧盟经济体系的产物，你们现在不得不承认这样的缺陷。"

片刻之后，冯德莱恩回应反击冯德莱恩说，“奥布里夫人，你给我们看的发票，是的，它们是难以忍受的，这是事实。但你知道吗？应该把这些账单送到莫斯科，他们才是罪魁祸首。"

在欧盟议会的听证会上，欧盟官方提出了遏制天然气和电力价格飙升的建议，包括限制能源集团的超级利润，和减少欧盟在高峰期的消费。

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