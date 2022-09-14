莫奈故居：巴黎远郊新开一座印象派博物馆

巴黎/莫奈：印象派博物馆

巴黎附近阿让特伊的卡尔-马克思大道21号，在一座带绿色百叶窗的独处小楼里，开设了一座新的印象派画作博物馆，此博物馆正是印象派大师克劳德-莫奈的故居。

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巴黎附近的莫奈故居中新开印象派博物馆，离当地火车站仅一箭之遥，被花团锦簇的粉红色房子此前几乎被遗忘。克劳德-莫奈（1840-1926）于1874年和他的家人一起搬进此楼，并在那里生活了四年，当时阿根特伊还是巴黎人的一个热门度假胜地。

不过，小楼被历任主人居住，并由岁月留下磨痕。2003年该楼被镇上公家机构买下，然后从上到下进行了翻修。 现在它正作为一个博物馆重生，从星期六开始，在欧洲遗产日之际可以入内参观。

克劳德-莫奈的印象派之家即此小博物馆，被认为是对印象派大画家在这个城市居住留痕的一种唤醒，远远超过了对他生活身影的见证。

此博物馆大约有150平方米的展览空间。与莫奈在吉维尼的著名住所不同，那里每年都吸引着成千上万的游客来到诺曼底膜拜参观。但这个小博物馆，不展有莫奈睡过的床、用过的桌子或他的画架。从地板到天花板，没有任何东西是从前的，但小楼花园已经完全按照莫奈的作品描绘进行了重建。屋内所有的家具都已经找回并重新粉刷过。但从家具到墙壁，粉刷有天蓝色、桃红色或老粉色的色调，与印象派的色调相呼应。

据瓦尔-德-瓦兹省旅游局副局长洛朗-德蒙图（Laurent Demontoux）指出，“这座博物馆具体回忆克劳德-莫奈在阿让特伊居住创作。因为这里也是莫奈人生中非常重要和富有成果的一段时期。”

在此期间，莫奈创作了259幅画作，其中150多幅是以当地风土人情景色为主题。在这些画作中，《阿让特伊桥》在1874年被代表展出7次。画家在此完善了他的绘画技巧，完美把玩阳光、线条形状变化和河流舞动的水姿。

莫奈居住的房子也留在几幅画的背景中。在《卡米尔-莫奈在阿根特伊的花园》（1876年）中，绿色的百叶窗跃入眼帘。他的 "坐在花园里的女人"（1876年）勾勒出了小楼显现年久的长廊。

据法新社说，这座新的博物馆是瓦勒-德瓦兹省已经丰富的文化产品的又一新添部分，当地因记载有多位借地居住的伟大画家而名声远扬，开发文化旅游项目，包括从蓬图瓦兹的卡米尔-毕沙罗博物馆的参观，到为梵高爱好者提供的不可错过的瓦兹河畔奥维尔朝圣之旅。

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