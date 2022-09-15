巴黎地铁月票遭威胁涨价至100欧

法国/巴黎地铁票

法兰西岛大区主席佩克雷泽正面临着法兰西岛交通系统运营中9.5亿欧元的亏空漏洞。她呼吁进行总动员，以避免每月票价增加25欧元指100欧。

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据世界报报道，一张巴黎地铁月票100欧元？佩克雷泽Valérie Pécresse（Les Républicains）挥舞威胁，但指责这是通货膨胀的错。

面对法国经济中正在发生的通货膨胀，每个人都在寻找维持生计和缓解负担的方法。作为法兰西岛大区的领导，佩克雷泽作为法兰西岛交通组织机构（IDFM）的主席，直接面临着这个困境。她提出警告："我们必须面对2023年的预算激增：日常运输的能源价格绝对应是巨大增长。"

据佩克雷泽估计，在近110亿欧元的总预算中，有额外增加9.5亿欧元。

佩克雷泽没有具体说明的 "铁路交通通货膨胀 "正在加剧因新冠病毒疫情导致乘客下降和开通新线路的投入困难局势。

精打细算后也许大巴黎交通系统可能节约出再加上新的收入能有2亿欧，但仍有7.5亿欧元的窟窿需要填补。这是一个巨大的亏空。

与她在总统竞选中的立场相反，瓦莱丽-佩克雷泽并不想成为法兰西岛的玛格丽特-撒切尔，把账单转嫁给乘客。这将意味着将Navigo月票的价格再提高25欧元，目前该月票的价格为75.20欧元。但佩克雷泽说，"我拒绝100欧元一张Navigo月票。这在社会上是不可接受的。"

但世界报问，“那么，谁来支付？”

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