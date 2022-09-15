澳大利亚：《奥库斯协议》周年：核潜艇踪影无期 法国可能遭幸福“回锅”再供常规潜艇

法国/澳大利亚/潜艇

就在一年前，美国、英国和澳大利亚宣布在一项名为 "Aukus "的防务协议中联合。当时，这对法国来说是一个巨大的失望，因为这个联盟的建立也导致法国与澳大利亚签订的估计为几百亿欧元的交付12艘常规潜艇的合同被替代取消。只不过，倾向于获得核动力潜艇的澳大利亚可能要等很久才能看到这些潜艇，甚至也有可能到2040年代时，澳大利亚仍然会发现自己完全没有潜水艇。

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澳大利亚目前的潜水艇舰队需要迅速更新。但《奥库斯协议》签署一年后，新潜艇远未抵达。据本台在澳大利亚的记者Grégory Plesse报道，法国一年前谴责的 "背后捅刀子 "事件，看起来越来越像对澳大利亚的 "欺瞒"。现任澳大利亚工党政府最近证实，其实美国和英国的造船厂无法提供核潜艇。

因此，澳大利亚为了避免完全没有水下潜水安全防卫，可能被迫再议购买常规潜艇。而且，据澳大利亚媒体报道，法国也在竞选之列。据报道称，马克龙在2022年7月与总理安东尼-阿尔巴内斯会晤时，提出法国可以提供四艘潜艇。

法国复兴党议员、国民议会国防委员会秘书安妮-热内特并不否认这一信息：她说，“法国试图抓住这个机会是理所当然的，因为我们有技能、技术和高质量的设备可提供。我们与澳大利亚签署的这份合同并非毫无意义。”

不过，消息称，澳大利亚海军可能因人手缺缺而不情愿。法国国防部长塞巴斯蒂安-莱科努与澳大利亚国防部的同僚在本月初对法国布雷斯特海军基地的访问，为这一假设提供了依据。然而，据报道，澳大利亚海军不愿意接受这个想法，因为澳大利亚根本没有人力资源来承担这种新型先进的潜水艇。当然，我们将在2023年3月知道更多，届时澳大利亚国防部长将公布澳大利亚全部潜艇战略规划。

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