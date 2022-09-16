新冠肺炎病毒：法国警告第8波疫情大潮将至

法国/新冠病毒

法国新冠病毒感染率再次上升，表明夏季结束后可能会出现第八波疫情浪潮，只是程度仍然难以预测。据法国卫生部门在每周更新中指出：新冠病毒的流行在疫情显示改善数周后又开始增加。昨天星期四，法国记录有33,263个新的新冠病毒阳性病例，而一周前为19,866个，跃升率超过67%。据信，官方所报数字，可能并不完全，因为仍然有很多人或被感染但无明显症状，或者他们并没有去接受检测。

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据法新社今天报道称，法国的新冠病毒疫情缓解期可能结束，有可能面向第八次浪潮来袭。据流行病学家Mircea Sofonea告诉法新社："在过去的两天里，病毒的繁殖率一直高于1，这是流行病疫情恢复的一个有力信号。

另一个指标是：根据卫生和社会部门的统计服务，在9月5日至11日的一周内，检测数量（852,500）增长了9%。16岁以下青少年的测试数量急剧上升（+56%）。

另一名流行病学家安托万-弗拉霍Antoine Flahault为法新社分析说：“目前PCR测试的数量不是很高，不允许进行非常可靠的分析，但是这一趋势似乎至少证实了新冠病毒该流行病的下降趋势已经停止，并可能出现反弹，这是可能出现新的大流行病浪潮的前提。”

这不是一个前所未有新的情况。在2021年的同一时间，也曾引起新冠病毒变体甚至在夏天就增加染疫，并引发了秋冬浪潮。

据安托万-弗拉霍说："看来，今年夏天袭击欧洲的目前占主导地位的Omicron亚变体BA.5，自秋季开学以来再次蔓延，并在法国本土的所有地区（科西嘉岛除外）和几乎所有西欧国家进展。

如果发生第八波，仍然很难预测其程度。事实上，人们并不确切地知道目前人口的免疫程度。

据Mircea Sofonea预测说："至少在未来两周，我们仍将处于疫情威胁不确定之中。

尽管法国卫生当局提出了建议，但只有大约30%的60岁以上的人接受了第二次加强剂量。

法新社说，周三，世界卫生组织（WHO）发出了一个充满希望的信息，称结束该大流行病 "指日可待"，但敦促不要放松实现这一目标的努力。

欧洲却有国家谨慎地警告，下个月，欧洲新冠病毒疫情回潮可能会达到高峰，期来势很可能很凶猛。

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