世界清洁日活动在继续

世界清洁日/法国/环境保护

世界清洁日活动在法国持续，法国各地今天组织2200多项活动，就近收集垃圾。世界清洁日集体是这些项目的支持者。其目的是促进环境保护与教育，同时提高对垃圾回收和废物分类的认识。

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据本台报道，世界清洁日最初于2008年在爱沙尼亚开始。2017年该环境保护活动在法国成立分部。

该该环境保护活动团体希望通过民众以及企业员工和管理人员的参与，鼓励公司管理层思考更多的可持续和生态管理。法国众多大公司对协会的邀请作出回应。根据法国官方环保规定，拥有500名以上员工的公司必须每四年制定一份其活动的碳平衡表，同时制定一个减少碳的计划。从2023年起，这些规定将扩大到所有雇员超过50人的公司。

鼓励参与，最重要的还需教育跟进。在世界清洁日活动的展台上，一份传单告诉我们，一个被丢弃的烟头相当于500升被污染的水。理由很充分，一个烟头就有2000种有毒物质，当雨水流走时，这些有毒物质会扩散到土壤和河流中。

据介绍，世界清洁日是一个诞生于2008年的全球公民运动，由爱沙尼亚环境保护协会发起"让我们为世界环保 "协调活动。根据该组织的数字，2021年来自世界各地的850万人参加了这一天的活动，分布在191个国家。同年，共收集了53,000吨垃圾。印度尼西亚是围绕该倡议聚集了最多公民的国家，在四年中动员了近2300万人。

在法国，自2018年以来，约有0.3%的人口参加了清理行动，即76万人，主要集中在法国的沿海和海岸线周围。

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