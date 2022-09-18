法国扩大投资 奋当太空大国

法国/太空开发

法国今天起召开多日日程的国际宇航大会，探讨法国发展太空与航天发展蓝图。计划三年内扩大投资90亿欧元。国际航空航天大会今天开幕，全球太空界的几千名代表将出席这次大会，会期直到星期四。

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法国总理博尔内Elisabeth Borne周日参加在巴黎举行的国际宇航大会（IAC），她并会上上宣布，法国准备在未来三年内对太空领域投资超过90亿欧元。根据法新社说，其中一些投资款项已经到位。

据博尔内称，法国准备在未来三年内对太空领域投资超过90亿欧元，用于我们的太空工业研发和扩展。她强调，这些重大投资属于马克龙总统去年2月确定的法国空间战略的一部分。

据博尔内说："该战略强调我们与欧洲一起保持太空开发自主权"，为此我们需要强有力的手段和尖端研究。博尔内展示了法国在发射装置（阿丽亚娜6号）、工业竞争力、探索、气候和国防方面的雄心。

90亿欧元的投资包括法国2030年投资计划的空间部分的信贷（15亿欧元），那些在2030年前已经决定的研究计划，支持法国国家空间研究中心Cnes（国家空间研究中心）研发，以及2019-2025年军事计划法框架内的信贷（50亿欧元）。

此外，还包括法国对欧洲航天局（ESA）预算的进一步贡献，这个计划在11月巴黎举行的部长级会议上进行表决。

欧空局计划要求其22个成员国征集大约180亿欧元款项，以资助欧盟未来三年的太空计划。

Cnes主席菲利普-巴蒂斯特欢迎 "法国当局对太空的真正雄心"。"他告诉法新社："这是一个雄心勃勃的投资，比过去三年的投资多出近25%。据法国航天局战略总监Jean-Marc Astorg称，政府给出的资金许诺将 "允许整个航天生态系统--Cnes、航天工业和科学界--找到从现在到年底最有效的资金保障"。

据法新社说，在向数千名代表发表演讲后，博尔内总理会见了国际宇航大会主办方Cnes的官员，以及法国宇航员Thomas Pesquet。

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