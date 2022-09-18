马克龙的党更姓改名 现称“复兴党” 为后马克龙时代运筹帷幄

法国/马克龙/复兴党

法国总统马克龙的政治运动共和国前进党La République en marche（LREM）本周末正式改名为“复兴党”。之所以说更姓改名，是因为新党名称中去除了该党两次取名改名都保留 en marche，而此词组的两个词第一个字母，e 与 m，与马克龙姓名的两词第一个E与M相同。新党名体现马克龙为以远布局。

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据法新社报道称，法国总统马克龙领导下的政党有了新名字。现在叫复兴党。

马克龙的政党是在他2017年进入爱丽舍宫前一年才成立的，对他在2022年的连任起了重要作用，但由于其创始人将无权在2027年寻求第三个总统任期，因此马克龙的政党正在寻求重塑。

星期六，马克龙的一群追随者聚集在巴黎卢浮宫卡鲁塞尔，举行会议，此地距离第五共和国最年轻的总统在2017年庆祝其第一次胜利的金字塔只有几米远。

马克龙与会，他警告，"如果不团结，极端势力就会获胜。" 马克龙现在是复兴党的名誉主席，在今年5月再次当选。反对党国民大会党（RN，极右）候选人玛丽莲勒庞在第二轮总统选举投票中获得了超过41%的投票。这比2017年第二轮投票多出260万票。而在6月的立法选举中，连任的总统马克龙失去了在议会中的绝对多数，而极右的国民大会党则有89名当选议员，创下了极右党有史以来的记录。

出席昨天会议的法国总理伊丽莎白-博尔内再次恳求打破右翼和左翼之间的教条隔线，这也是马克龙的信条。

据法新社说，复兴党的新领导由37岁的Stephane Séjourné领导，他曾是马克龙的帮手，也是欧洲议会中复兴党团主席。复兴党主席身边设有副秘书长，由经济部长布鲁诺-勒梅尔（Bruno Le Maire）担任内政部长杰拉尔德-达尔曼（Gérald Darmanin），勒梅尔主管理论，而达尔曼将分管党务。

马克龙的党的一位前领导高管解释说，现在有必要为2027年的总统大选运筹帷幄，及早培养把有志者以及有担当的人提拔到议事桌前 。

马克龙的立场时有评论称之为亦左亦右，左右通吃。新党亦有吸纳跨越左右，甚至在左在右的贤能的打算。

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