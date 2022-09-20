法国总统马克龙赴纽约联大与伊朗总统莱希会谈

法国/伊朗

法国总统马克龙周二在联合国大会期间与伊朗总统莱希（Ebrahim Raissi）举行双边会谈。然而，恢复伊朗核协议的谈判仍处于僵局状态。

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在为恢复2015年伊朗核计划协议进行了数月无果的谈判之后，伊朗总统莱希在不信任的背景下抵达纽约。美国前总统唐纳德-特朗普在2018年曾严厉谴责伊核协议是一个糟糕的协议，并且单方退出该协议。而这个协议原本要推迟涉嫌开发第一颗原子弹的德黑兰在民用核计划幌子下进行铀浓缩活动。西方的交换条件是解除对德黑兰的制裁。

据法国回声报说，埃马纽埃尔-马克龙在其承担的国际调解人角色中，本周二（9月20日）与易卜拉欣-莱希约好进行首次双边会谈。会议在法国代表团在联合国的一个会议室举行，在法国方面，会议的目标是解决目前存在的"所有问题"。德黑兰还被指控在乌克兰的战争中支持俄罗斯，特别是通过派遣无人机向俄军提供支持。

然而，这次会谈的预期具体结果很少。在联合国大会之前，欧洲外交负责人何塞普-博雷利对突破与德黑兰核谈判的现状表示悲观。他表示，"（欧盟）协调员提出的一项建议已经摆在桌面上，它将留在那里。他还说："我没有看到更好的解决方案，而且它不会失效。"法国外长科隆纳周一也警告说："对伊朗来说，不会有更好的提议，现在要由伊朗来决定。

法国总统马克龙9月19日周一晚上抵达纽约后与联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯进行了一对一的晚餐，周三他还将与美国总统乔-拜登进行双边会晤。

马克龙将在周二下午的联合国大会演讲中详细介绍他的外交重点。据他的随行人员说，在乌克兰战争问题上，预计他将呼吁对基辅给予更大的支持，同时寻求团结许多没有谴责"俄罗斯侵略"的"中立"国家。

最近几个月，法国总统马克龙与伊朗总统莱希进行了几次电话讨论，鼓励他接受欧洲人提出的恢复2015年伊朗核协议的条件，该协议本是为了阻止德黑兰获得原子弹，换取解除使其经济窒息的制裁。法新社说，自美国前总统唐纳德-特朗普在2018年大声谴责该协议以来，它一直处于停滞状态。

今年8月底，马克龙曾说：现在"球在伊朗人一边"。他判断说，一个协议即便"不能解决所有问题"，也是"有用的"。

周二马克龙还计划与巴基斯坦总理谢巴兹-谢里夫、英国首相利兹-特拉斯和黎巴嫩总理纳吉布-米卡提进行会谈，次日将与智利总统加夫列尔·博里奇会面。

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