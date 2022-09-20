法政府预估2023年社会保险高额支出将再多出3.5 %

法国社会保障融资法案预定2023 年社会保险将增加支出3.5 %。

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法国卫生部女部长勒波多日前预估指出，法国2023年的社会保险开销比2022年的高额支出，将持续增加3.5%赤字。

法国卫生女部长勒波多( Agnès Firmin Le Bodo )周末在法国新闻台 France Inter访谈中，向健康专业人士指出,社会保障融资法案预定在 2023 年社会保险将增加支出3.5 %。

这名女部长说，社会保障融资法案将随着“健康保险国家支出目标(Ondam)”而提高，增幅将超过3.5% 。勒波多部长Agnès Firmin Le Bodo 她还补充说，该法案将于 9 月 26日提交给部长理事会。

医院“陷入病态好几年”

法国卫生女部长勒波多谈到医院系统时，说了一句话：法国医院“病了好几年”。

法国医疗保险局在 7 月份提出了一些措施，俾能将明年的支出控制在 12 亿欧元，但这不足以弥补两位数的赤字。新冠疫情扩大了这一赤字。

在经历了 2020 年（亏损300 亿）和 2021 年（亏损260 亿）的巨大赤字记录之后，今年的支出赤字应该仍会达到 190 亿，并将于明年2023及以后继续保持在 130 亿以上的赤字。

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