巴黎市府开学后推出摩托车停车新规及高额费用 引争议

巴黎市九月开始实施摩托车的停车及付费新规定，让此议题成为一种怪诞系统的核心。

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由于巴黎女市长的这项严格的新规定，让摩托车骑士感到日常生活困难重重；这些新规定让摩托车骑士们非常羁绊，而且还推出高昂的停车费。如今甚至连那些靠摩托车求生存的骑士，也受到这些限制的打击。这是费加罗报指出的。

进入巴黎的摩托车骑士们，九月开学复业就发现：他们停摩托车必须付费；正如他们此前对市政厅作为的预期那样。这项摩托车新规定的系统非常复杂……而且价格过高。

为了更清楚地了解巴黎市政府这些新规则，费加罗报记者试图从市政厅获得解释。 但市政府的新闻服务回答说：“不可能，他们都不知所措”。

这一点也不令人感到惊讶：因为巴黎市政府网站上的解释就是那么的不完整，导致电话查询人多到以至于市政府的电话服务中心人员的工作人员已不堪负荷。 因此，记者试图通过电子邮件进行了调查； 然后，反复打电话号码39.75给咨询顾问。 最后，终于匿名获得会面预约，地点竟然在接近巴黎 13 区最南端一个偏远街道(rue du Château des Rentiers )的停车服务处。

查询结果，令人惊异的是，即使电动摩托车也规定强制注册，不但费用惊人，而且最多只能停车 6 小时：付费 37.50 欧元。 记者在调查过程中还发现发现种种令人无法理解的现象。

如果您是个人并且摩托车灰卡驾照在您自己的名下，“FranceConnect”在线管理服务的系统运行良好。 但请注意，如果您使用伴侣的摩托车！ 只有持有灰卡的当事人才能完成手续。 另一方面，如果摩托车属于你的公司，事情就会变得非常复杂：禁止登入联网 FranceConnect。 你必须去登陆巴黎市长的网页 “guichet pro”。 但是，要登入“guichet pro”，您不能使用您此前在 Paris.fr 上创建注册的个人身份档案。 您将需要再用另一个身份登入，但首先注意：前往不要再使用相同的电子邮件地址，否则可能会中断服务（即使您是用自己的名字或你的个体户名字）。

总之，记者试验填入所有个人资料：姓名、地址、注册商号等的资料，注册登陆结果，就是行不通，即使你骑的是电动摩托车也行不通。

这种种经过媒体人亲自初步尝试出现的反常现象已引起摩托车骑士和大众的反弹。

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