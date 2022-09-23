法国第8轮新冠病毒冲击波来了吗？！

法国/新冠病毒

法国公共卫生对每日新冠病毒阳性病例报告的22日统计数为38464。法国新冠病毒疫情流行的各种指标都显示再次上升，似乎预示着一个新的浪潮，即第八次呼啸而至。目前，法国公共卫生当局的应对措施仍未改变，然而正是对最脆弱人群的疫苗接种将决定新一波疫情感染浪潮是否严重。

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据本台报道，我们是否正在走向法国的新一轮新冠病毒疫情发病浪潮？发病率在上升，首先是病毒繁殖率高于1.法国的新冠病毒流行病的动态呈上升趋势。在一般的论述中，"新冠病毒流行病已经过去了"。拜登，甚至世卫组织负责人谭德塞博士，在本周初都在说疫情快结束了。然而，在法国，我们再次每天检测到3万个感染病例，医院的指标也再次上升，每天仍有约30人因此死亡。

这种情况已经在不断重复，一波又一波。然而，尽管这些指标已经回到了红色警戒线，但目前没有任何预防措施被列入议程。例如，儿童是当前流行病反弹的主要驱动力之一。马克龙4月宣布，将作出特别努力，为教室通风，以防止新学年的开始，但没有任何行动。加设屏障措施，如在运输过程中佩戴口罩，不再是强制性的，而只是建议。

就新一代疫苗，法国国家卫生局（HAS）刚刚发布了一份意见，其中更新了对疫苗的建议，纳入了新的疫苗产品。这些疫苗是辉瑞公司和Moderna公司开发的更新版本，针对原始的Sars-CoV-2毒株和Omicron变种的子毒株，旨在为60岁以上的人、有可能患上严重疾病的人及其人提供疫苗。因此，HAS建议用它们来进行第二次加强剂量。

然而，呼吁疫苗有时会受到批评，因为它们只是以前疫苗的演变，没有成为大规模临床试验的目标。

因此，法国采取的战略与上一波的战略是相同的。当局希望法国人有责任采取自我保护措施，并打算通过接种疫苗和更新的加强针来保护有风险的人。其目的是避免医院过度拥挤，而不一定是要控制感染率。如果说疫苗在预防传染方面确实效果一般，更在预防严重形式的疾病方面仍然非常有效。

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