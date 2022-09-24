法国记者乌克兰战地死亡案：法国司法缜密勘定战争罪责

法国/乌克兰

自今年2月底以来，法国国家反恐检察官办公室（Pnat）已对主要在2月和3月对法国国民可能犯下的战争罪前往乌克兰等地进行了7次调查。法国检察官于9月12日至16日再前往乌克兰基辅地区，由反恐检察官办公室（该办公室也对战争罪有管辖权）、危害人类罪办公室（OCLCH）和国家宪兵队刑事研究所（IRCGN）的一个小组陪同进行罪行勘察甄别。

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就在乌克兰战争中的战争罪，法国司法部门坚定要确定罪责。据法新社今天报道称，从乌克兰回来几天后，法国反恐检察官让-弗朗索瓦-里卡德说，他意志坚决使自俄罗斯入侵以来在法国指控的七项涉嫌战争罪的调查圆满结束。

里卡德称，"我们立场坚定明确。我们不是为了调查而调查（......），不是为了宣传而调查。我们进行调查，以最终确定责任，并将在法国法院或其他法院进行审判。"

里卡德先生周五是在巴黎司法法院接受法新社采访。

自2月底以来，法国国家反恐检察官办公室（Pnat）已对主要在2月和3月对法国国民可能犯下的战争罪进行了7次调查。其中包括福克斯新闻的法裔爱尔兰摄影师皮埃尔-扎克泽夫斯基（Pierre Zakrzewski）致死案，他于3月14日在乌克兰首都西北部的霍伦卡被杀害，当时他所乘的车辆遭到袭击；以及BFMTV的记者弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）于5月30日在该国东部执行人道主义任务时被杀事件。

法国检察官于9月12日至16日前往基辅地区，由法国反恐检察官办公室（该办公室也对战争罪有管辖权）、危害人类罪办公室（OCLCH）和国家宪兵队刑事研究所（IRCGN）的一个小组陪同。里卡德称"他们协助了法国司法系统要求的乌克兰司法当局的协调调查，以进一步调查确定罪责。

该检察官说："乌克兰司法和警察当局的合作是完全的，"他表示，"由于组织和安全原因，他没有去位于更东部的某些部门勘查"。

到目前为止，法国警方对战争罪的调查很少。里卡德强调在一个 "仍在战争中 "的国家进行调查的 "困难"。但他说："这是第一次，我们几乎是在战争时期实时地设立了一项司法活动。

法新社说，战争罪包括故意攻击受国际人道主义法保护的人的生命，故意攻击平民本身，攻击民用物体，攻击人道主义特派团的人员或物资，以及故意剥夺平民生存所必需的物品。

法国的调查涉及 "非常近期的事件"，在一个人口拥有大量数字设备的国家，可能仍有痕迹，证据。检察官在谈到他的基辅州之行时说："在一些地方，当地居民有能力提供他们的证词，甚至有数字文件、影像和录音在手。

在法国，作为战争罪行的证人或受害者的乌克兰难民可以在任何警察局或宪兵队表明自己的身份，并传递文件，这些文件可以为法国、其他欧洲国家、乌克兰或国际刑事法院（ICC）的程序提供证词信息。

在巴黎开始的调查必然是长期的，将分三个阶段进行：目前是收集实地的证据，以确定所有复杂的事实。然后是精确研究导致这些罪行的行动的起源，这已经开始进行一些调查。最后，寻找确认这些罪行的责任。

据让-弗朗索瓦-里卡德说，他们很高兴能够依靠一支结构完整的乌克兰警察部队，他们知道如何工作，并且已经自行开展了数万项罪责指控调查。

至于与俄罗斯司法当局是否合作，里卡德冷静地说，"这不在议程上"。

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