意大利议会大选投票 中右翼联盟或将胜出

意大利/议会选举

意大利周日进行议会选举投票，预料由极右党派意大利兄弟党所领导的右翼联盟将在大选中胜出，其女党魁梅洛尼或将问鼎总理。

广告 继续浏览后续

意大利今天周日进行议会选举，现任意大利总理德拉吉呼吁超过5千万意大利选民前去投票。

在本次意大利议会选前最后一次的民意调查结果显示，由梅洛尼所属的意大利“兄弟党”、萨尔维尼领导的“联盟党”以及贝卢斯科尼领导的意大利“力量党”所组成的右翼联盟支持率约遥遥领先，随后紧跟民主党领导的中左翼联盟和五星运动党。

分析指出由意大利兄弟会、联盟和保守的意大利力量党组成的极右翼主导的联盟可能赢得今天周日的议会选举，这将是意大利右翼联盟自第二次世界大战结束以来，首次赢得大选。其中，意大利“兄弟党”的支持率约为25%，是单一政党中的最高。

如果右翼联盟在本次选举中胜出，年仅45岁的党魁梅洛尼有望成为意大利首位女总理，她在本次竞选期间高声呼吁现在是首先捍卫意大利国家利益的时候了。

“联盟党”党魁萨尔维尼今天表示参选就是要取胜。

曾经在2018年担任总理的“力量党”党魁贝卢斯科尼表示期待明天就进入新政府。

如果极右翼胜选领导意大利，这不仅是意大利政坛的震动，也引发欧盟高度关注。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅