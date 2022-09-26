不满超级富人私人飞机游艇高碳排放 环保人士阻断巴黎勒布尔歇机场

法国/环保

一架私人喷气式飞机在 5 小时内排放的二氧化碳量相当于普通法国人一整年的排放量

法国两个环保组织Attac和“反抗灭绝”的20名成员在上周五强行进入巴黎勒布尔歇机场，抗议世界首富私人飞机的高碳排放，12人周末被警察拘留，今天周一获释。

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两个环保组织Attac和“反抗灭绝”的20名成员上周五身穿白色外罩，进入勒布尔歇机场的一个航站楼，其中4名成员站到通向终点通道上。

在警察介入后总共有12人在周六和周日被拘留，今天周一获释，但调查继续进行，目前还没有对造成损失的具体评估。

环保组织Attac 协会发言人 Annick Coupé 在现场表示，乘坐私人飞机生活方式象征毁灭地球。

“反抗灭绝”环保组织则表示需要对私人飞机征收高税收，并且禁止使用。

根据专门研究运输与环境的非政府组织在 2021 年 5 月发布的一项研究显示，一架私人喷气式飞机在 5 小时内排放的二氧化碳量相当于普通法国人一整年的排放量。

巴黎勒布尔歇飞机场是欧洲最大的私人飞机场，该机场负责人表示环保组织的行动没有对私人飞机起飞和降落造成影响。

另外，在上周六有千名环保组织成员行动，在法国南部港口城市昂蒂布游行，谴责那些超级富豪私人游艇对环境的破坏，这些环保人士大约阻止了1个小时私人豪华游艇靠岸。

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