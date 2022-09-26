拜登将在12月1日接待到访的法国总统马克龙

马克龙将访美

法国总统马克龙将对美国进行国事访问；白宫发言人26日表示：拜登将于12月1日和来访的马克龙会面。今年9月21日，拜登和马克龙在纽约举行了一次未列入双方日程的会晤。会议议程未正式公布。会晤中俩人讨论了国际议题，包括支持乌克兰、伊朗问题、在印太地区的合作，以及来自中国方面的“挑战”。

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白宫发言人卡里娜·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)在宣布这一消息时表示：这次访问将验证美国与我们最悠久盟友法国之间关系的深度和活力。当问及此次访问的重要性时，白宫发言人仅仅表示：“我们非常重视与法国的关系”；两国联系“基于共同的民主价值观、经济联系以及国防和安全合作”。

2021年11月10日，美国副总统哈里斯与马克龙在爱丽舍宫举行了会晤。马克龙在会晤中曾表示：“两国正处于一个新时代的起点，我们的合作在这个时代至关重要。”

哈里斯赞同马克龙的表态，她说：“我们都认为两国关系处于新时代的起点。这个新时代带给我们的不只是诸多挑战，还有很多机会。”

她还说，在此前马克龙与美国总统拜登会晤的基础上，“我们将携手努力，继续讨论两国都关注的事务”。

她表示，双方将讨论新冠疫情、太空合作以及气候变化等问题。

此前，拜登与马克龙在罗马举行的二十国集团峰会期间举行了会晤。拜登说，美国对潜艇争端的处理“很笨拙”，但他并没有向马克龙正式道歉。

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