法国珍珠号核潜艇再遇火警

法核潜艇

法国官员27日表示，2020年因一场大火严重毁损的法国核潜舰“珍珠号”（La Perle），在地中海深水港口土伦（Toulon）接受维修接近完工之际，再次发生火警。

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土伦海事发言人若瑟兰（Pierre-Louis Josselin）告诉法新社，起火处据信是在珍珠号上用于储存食物的隔离区，当局出动约90名消防人员前去扑灭舰上的闷烧情况。

这起事件被描述为“无焰燃烧”，到了26日晚，所有热点都被消防人员扑灭。

若瑟兰说：“没有辐射外泄风险。”他解释潜舰上虽有核燃料，但其反应炉当时没有在运作。起火原因不明，负责修复工作的法国海军船舶集团（Naval Group）正在进行调查。

珍珠号2020年在土伦港首次遭遇火灾，大火肆虐14小时，当局出动100名消防人员和150名支援人员才控制住火势。

珍珠号于1993年服役，是一艘用于跟踪船舰、护航航空母舰、执行海岸情报搜集任务和部署特种部队的攻击型潜舰。2020年火灾后，它被拖到法国北部的瑟堡港（Cherbourg）进行维修，而后于2020年10月返回法国地中海舰队的总部土伦。

若瑟兰说：“这次事故比不上2020年那场大火。”珍珠号预计2023年上半年恢复服役，对于是否会因为这次事件而延迟，若瑟兰没有正面回答。

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