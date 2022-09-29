法国人近百分之六十认为政府未充分确保他们的安全

法国2023年预算，给内政部经费高达10.5 亿欧元，总共将新创 2,874个警察和宪兵职位。

根据9 月 29 日公布的一项法国CSA 研究所替 CNEWS新闻台所做的独家调查结果显示，近十分之六的法国人 (57%) 认为政府没有充分听取他们的意见，以确保他们的安全。

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对于接受这项民调的法国民众来说，政府在安全方面做的不够。根据 CSA 研究所替 CNEWS新闻台所做周四发布的这项独家调查显示，57% 的法国人认为政府没有充分考虑到他们的安全。但相反，有43% 的受访者认为政府对该问题的管理是积极的，该问题被政府视为是主要应该关注的问题之一。

其中有59% 的女性受访者表示政府在保护民众安全方面做得不够，而男性受访者的这项立场的比例为 55%。

这项民调结果显示出世代差异的影响：

虽然 35 岁以下的受访者的意见分歧很大（他们当中，49% 对政府的评价为正面，51% 为负面），但对于年长的法国民众来说，正面评价的比率明显较高。

以不同范围的受访者来说，对于政府的安全方面的施政最为表示满意的受访者占了民调的48 %，但不认同者为41% 。

本次民调公布之际，正值周一部长理事会提交2023年预算时刻。该预算正是把安全议题列为政府的当务之急。

对于来年，下一个财政法案规定，将拨发给内政部增加 10.5 亿欧元预算。 国家警察单位将是第一个受益者，预估总共将新创 2,874 个警察和宪兵的职位。

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