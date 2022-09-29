法国各地争取工资和反退休改革罢工示威

法国示威罢工

马克龙9月19日面临暑假后的首次重大考验，多家工会在各地举行罢工和示威，要求增加工资，反对政府退休金改革，而这个改革对马克龙至关重要。他称，随着赤字恶化和债务飙升，在不增加税收的情况下，唯一增加收入的途径就是提高退休年龄和减少失业。

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由法国劳工总联（CGT）、统一教师工联（FSU）和团结工会联盟（Solidaires）及青年组织召集的抗议者周四要求提高工资并对退休金改革发出警告。

这是今年开学以来的首次跨行业动员日，巴黎有几千人（据组织者说是4万人）上街游行。游行队伍下午2点后从当菲尔-罗什罗广场（Denfert-Rochereau）出发，走向巴士底广场。队伍打出的横幅是："增加工资、最低社会福利、补助金和养老金，迫切需要采取行动！"。

法国劳工总联秘书长马丁内斯（Philippe Martinez）对政府和雇主“提出第一个警告”：要求“迅速开始工资谈判"，并指出，法国人民"不想工作更长时间"。

团结工会代表吉尔贝（Murielle Guilbert）说，"工资的紧迫性对许多人来说变得至关重要"。而统一教师工联秘书长戴斯特（Benoît Teste）指出，教师们已进行了显著的动员，并说，他对工资问题没有得到适当处理感到"非常愤怒"。

左翼领袖出场

一些左翼政界领袖也在巴黎参加了今天的抗议游行：法共总书记鲁塞尔（Fabien Roussel），法兰西不屈服党（LFI）议会党团主席帕诺特（Mathilde Panot），社会党（PS）第一书记富尔（Olivier Faure），法国欧洲生态-绿党（EELV）全国副秘书长卢梭（Sandrine Rousseau）。

一些标语牌使用了烹饪隐喻："马克龙，把你的冰箱给我"，"让我们吃掉富人"，"地铁、工作、掺水面条、酒窖"...。

今天上午在马赛，几千人（据警察说是4300人）上街示威游行，极左翼领袖法兰西不屈服党魁让-吕克-梅朗雄到场参加。

在南特，警方估计有3200人，总工联估计有大约4500人（总工联估计）走上街头，这些示威者打出的横幅写道："增加我们的工资，而不是增加我们的苦难"。

在贝桑松，有770人在雨中示威；在图卢兹，超过2000人在威胁要下雨的天空下示威。

在斯特拉斯堡，示威者有几百人，在贝尔福，据警察估计有500人，在卡昂，警方估计有1600人，工会说有3500人，在勒阿弗尔，警方说有3500人，总工联说有8500人，参加了示威活动...。

在海外省留尼汪岛，大约有一千人在圣丹尼斯（岛北部）和圣皮埃尔（南部）的街道上游行。

据法国教育部今天中午时的报告，有11.01%的教师正在罢工。但教师联合工会（Snes-FSU）声称，罢工者在中学占比30%，在小学占比20%。

公交系统

交通方面，包括民主工联-铁路部（CFDT-Cheminots）在内的四家工会中，有三个呼吁在法国铁路公司（SNCF）运营范围举行罢工。据报道，法兰西岛一些高铁，区间，低价列车，大区公共交通线，法兰西岛大区列车（TGV Inoui、Intercités、Ouigo、TER、Transilien）发生了中断情况。

至于巴黎地铁（RATP），只有总工联CGT召集了罢工，快线地铁B线RER和公共汽车交通受到了干扰。

法国总理博尔内（Elisabeth Borne）告诉法新社，政府将与社会伙伴和政治力量展开新一轮磋商，以期在冬季结束前起草一份法案。博尔内女士要求劳工部长杜索普（Olivier Dussopt ）从"下周开始"与雇主协会和各工会，及"议会团体"进行谈判。

65岁退休

她说，这一决定结束了几天来的拖延，和多数派内部对如何实施这一改革的分歧，其中包括"每年逐步推迟退休年龄四个月，到2031年让退休年龄延长到65岁"。目前法国退休年龄是62岁。

法国总统马克龙曾表示，如果在议会难以通过这个改革法案，他不排除解散议会重新选举。

马克龙称，随着公共赤字的恶化和债务的飙升，提高退休年龄和减少失业，是国家在不增加税收的情况下，唯一增加收入的途径。

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