马克龙希望“在10月份”就巴黎奥运会的交通与安全做出仲裁

法国/2024巴黎奥运

法新社报道，周四在法国总统马克龙于爱丽舍宫与相关的民选官员们会晤后，法国总统府表示，就巴黎2024年奥运会的交通计划以及开幕式的安全问题，马克龙要求在“10月份”做出仲裁。

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根据法国总统府，法国总统马克龙“希望10月份是一个能够就若干主题做出仲裁和决定的月份”。因此，大巴黎地区的负责出行的机构需要做好还剩下的最后的材料，以便“在10月份能够把它的全面交通计划做好”。

法国总统府补充说，“定价、自行车服务、车次频率、需要多少司机，特别是需要多少公共汽车，都可以依据这个全面交通计划得以最终确定”。法国总统府还表示，法国交通部长博纳（Clément Beaune）将会与地方层面的或国家层面的所有各方以及运营商一起，成立“出行委员会”。

法新社的报道指出，对于奥运会来说，一直是至关重要的交通问题，正日益受到大巴黎地区的重视。除了部分线路无法及时在2024年准备好之外，今年5月底时欧冠决赛组织的惨败也暴露了奥运场馆-法兰西体育场周边存在进出的问题。

法新社的报道还指出，大巴黎地区的议会主席佩克雷斯（Valérie Pécresse）在这次会议上表达了她对郊区快线E线延长问题的担忧，她希望奥运会期间，这条线路能够运行，佩克雷斯也对缺少司机的问题以及巴黎公共交通管理公司里的社会氛围表现担忧。

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