布基纳法索情况混乱：军队不认可军事政变

布基纳法索政变

一群士兵在布基纳法索国家电视台宣布，军政府领导人保罗-亨利-达米巴已于2022年9月30日星期五在瓦加杜古被解除职务。

谁在管理布基纳法索？周六晚上，首都瓦加杜古出现了混乱，因为军队宣布不承认前一天士兵们发起的夺取权力的政变，士兵们宣布解除军政首脑达米巴中校的职务。

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该国武装部队总参谋部在周五晚间以来发出的首次反应中，承认该国正在经历 "内部危机"，但表示 "协商 "仍在继续。

声明还说："一些单位控制了瓦加杜古市的某些动脉，要求宣布达米巴中校离开。"声明还说，这种紧张局势 "不代表军方的立场。

政变策划者则在周六下午的电视讲话中说，达米巴正在准备从 "法国的坎博因辛基地 "发起 "反攻"，坎博因辛是瓦加杜古附近的一个军营，法国特种部队在那里培训布基纳法索军人。

法国外交部 "正式否认与昨天以来在布基纳法索发生的事件有任何关系"。

巴黎当局表示："法国部队所在的营地从未接待过保罗-亨利-桑达戈-达米巴，法国大使馆也从未接待过他。目前，达米巴的命运和下落仍然不明。

周六下午晚些时候，两个法国机构成为示威者的目标：法新社记者指出，在瓦加杜古的法国大使馆前发生了火灾，据这个西部城市的目击者说，在博博迪乌拉索的法国学院前也发生了火灾。

巴黎立即作出反应，"最坚决地谴责针对法国大使馆的暴力行为"，巴黎方面还补充说："法国同胞的安全 "是其关心的 "优先事项"。

法国外交部发言人还表示：这些袭击 "是敌对的示威者所为，他们受到虚假信息运动的操纵"，法方 "呼吁所有利益攸关方确保 "外交机构的安全。

周五，发生政变前几小时，几百人在首都举行示威，要求达米巴离开，但同时也要求结束法国在萨赫勒的军事存在以及结束与俄罗斯的军事合作。

近年来，莫斯科的影响力在几个非洲法语国家不断增强，在这类示威活动中看到俄罗斯的旗帜并不罕见。

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