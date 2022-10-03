法国议会今聚拢但议题谈不拢 有马克龙的解散威胁

法国/议会

法国国民议会议员们今天召开第一次全体会议。这也是新一届议会的第一天聚会，议程上有退休金改革和政府预算，这两个议题在法国各界引发争议，反对党威胁推出弹劾案，各工会也威胁上街示威。但是法国总统马克龙采取强硬立场应对，坚持推行退休制度改革议题，同时也间接警告，如果遭遇弹劾议案他不排除决定解散议会。此威胁更引发反对派愤怒。

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法国议会今天秋后“开学”，议题敏感，49条第3款，解散议会等.词语更是火爆敏感.....这些话不仅在议员们的耳边响起，也为他们议会大厅的争吵定下了基调。

从爱丽舍宫直接向反对派发出警告，因为反对派警告一定会使只有相对多数的政府亦或总统府的日子难过。执政的相对多数派议员们决心让选民更多听到他们的声音与改革意愿。

据本台报道说，今年这个秋天，是检验谁更有说服力的时刻，也是检验能不能找到妥协让大家都能接受一个妥协议案的时刻。紧张议题接龙一样，都充满斗意，在失业保险之后，很快就会讨论到预算问题。

当局不是软柿子，政府已经警告：如果反对党阻止议案，政府将拿起宪法给予的49条第3款来废止投票，当然政府甘冒被各方合唱谴责的风险。更有甚者，如果反对党提出弹劾，总统威胁解散议会。

原本赞成退休金保险改革与预算案的右派共和党，虽然不与激进反对派一起反对批评，在这样的火药味笼罩下，可能选择弃权。

有分析说，尽管马克龙是否真的会解散议会并不确定，但是，极左的法兰西不屈服党正在运筹帷幄推动解散议会“成事”，届时立法大选再来一遍时，马克龙也许可能会落得连现在的相对多数都没有。那时，“选我当总理”的口号，也许就真的会从天方夜谭变成事实。

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