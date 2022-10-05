法国天然气库存已储满 冬季届临

随着冬季的临近，法国天然气库存已灌满。根据《法国能源监管委员会》称，法国已成功将其天然气储藏量填满至 99% 以上。

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《法国能源监管委员会 (CRE)》 指出，这是度过冬天是必要的，但还不够。 委员会在周二(4日)发布的新闻稿中宣布，“2022/2023年冬季的储能填充活动即将结束，储罐槽“已装满 99%，而且储藏量高于近几年来的平均水平。”

《法国能源监管委员会》指出，法国供应商“已经建立了近 130 太瓦（TW） 的天然气储量，高于近年来的平均水平”。 这些天然气量将占“中小型企业和个人冬季消费量的大约三分之二”。

该委员会并呼吁民众节约能源： 法国有 16 个地下天然气储备，安装在咸水洞、枯竭的气田或含水层中。 除了定期流动外，它们平均提供四分之一的年度消费量，并在寒冷期间提供多达三分之二的需求。

法国天然气调节管理机构提醒说，在乌克兰战争以及由此产生的供应困难的背景下，此次天然气装灌活动是在“困难的条件”下进行的。 能源委员会也强调说：“天然气系统中所有参与者的努力，使达到这一高水平的库存成为可能。”

目前俄罗斯向欧洲输送天然气的实际停止就是这一点的具体见证。 因此，CRE 强调了“天然气系统中所有参与者的努力使达到这一高水平的库存成为可能”。

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