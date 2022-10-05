马克龙将参加曼谷亚太经济合作论坛年度峰会

年度峰会

爱丽舍宫5日宣布说，法国总统马克龙将于 11 月 18 日前往曼谷参加亚太经济合作论坛年度峰会，这是法国外交优先考虑的地区。

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发言人表示： “自该组织于 1989 年成立以来，首次向法国总统发出邀请，反映了自 2018 年推出印太战略以来所取得的进展。 自从2017年马克龙成功当选为新一届法国总统以来，法国战略重心逐渐东移。马克龙政府希望重新评估“印太战略”，提升参与印太地区事务的能力，并在大国竞争中获得主动权。本文将重点关注两个问题：第一，马克龙政府“印太战略”的特点及目标。第二，马克龙政府实施“印太战略”的挑战。

根据法兰西共和国驻华使馆提供的相关资料显示：“法国在印太地区拥有的海外领地，大约93%的专属经济区位于印度洋和太平洋，在该地区共计有150万名法国人居住。”二是经济利益。根据法国国际关系研究所亚洲研究中心主任、高级研究员弗朗索瓦斯·尼古拉（Francoise Nicolas)研究，法国在印太地区的专属经济区占其总量的90%，这也是全球最大的专属经济区，因此印太地区对法国来说至关重要。法国驻印度尼西亚大使奥利维耶·沙姆巴尔表示，2018年法国进口产品的9.3%来自印太地区，同时，出口产品的10.6%流向了该地。除政府外，法国企业对印太地区的投资领域也较为广泛，包括海洋运输、公路建设、港口建设、机场建设、卫星建设和海底电缆等方面。

目前，法国在印太地区共部署8000名士兵。这些军事力量将与印太各国的军队一道，通过打击暴力犯罪、毒品走私、人口贩卖、恐怖主义来保障法国公民利益不受侵害。

法国总统马克龙将出席于11月15日和16日在印度尼西亚巴厘岛召开的二十国集团（G20）领导人峰会。根据爱丽舍宫的说法，他“将与我们的合作伙伴就印太地区的新项目进行交流”。

法国越来越表现出中美竞争日益激烈亚太地区投资的愿望。另据泰国《曼谷邮报》网站9月26日报道，有媒体报道称，美国总统拜登可能因为家庭原因缺席今年11月在曼谷举行的亚太经济合作论坛年度峰会。

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