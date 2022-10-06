全法国12%加油站供应难 北部30%吃紧 释战略储备油

法国燃料危机加剧：12%的法国加油站出现供应紧张情况，甚至中断供应。法国北部则有30%加油站出现困难。政府发言人奥利维尔·韦兰承认，由于罢工等因素，目前确实存在油料供应“紧张局势”，导致一些加油站必须暂时关闭，政府周三(5日)已动用战略储备油。这是费加罗报周三晚间的报道。

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政府发言人韦兰指出，在法国北部，政府已动用战略储备，以确保因受到罢工运动和加油站价格折扣影响而中断的加油站供应。

这名政府代表还说，迄今为止，法国12% 的加油站“至少在一种燃料油的供应上遇到困难”。

法国由于油料库存不足，越来越多的加油站不得不暂时关闭。 在本周三部长理事会会议结束时，政府发言人奥利维尔·韦兰承认，由于缺乏产品，不可忽视数量的场所确实存在油料供应“紧张局势”，所以必须暂时关闭。法国政府已经在北部地区动用战略储备油。

韦兰进一步指出，这涉及到两方面问题交错的影响。一方面，影响炼油厂的罢工扰乱了物流回路，并可能导致间接性出现短缺；另一方面，加油站价格折扣行动的增加导致油价下跌，然后跟着需求激增，导致当地出现“一种或多种燃料的供应紧张”。

这名发言人委婉指出，尽管有这些令人印象深刻的数字，但“没有短缺”。他并呼吁消费者理性，以避免“恐慌效应”导致蜂拥到加油站的抢购潮。

法国北部加油站 30%出现困难

这名政府代表还说，迄今为止，法国12% 的加油站“至少在一种燃料油的供应上遇到困难”。这个数字可能因地区而异，例如在上法兰西地区，有多达30% 的加油站遇到这类困难。

根据上法兰西警察总局周三(5日)晚间公报指出，为了在法国北部地区“尽快恢复正常情况”，“今天释出了所谓的'战略'库存，以补充加油站的存量”。

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