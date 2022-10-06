44国出席欧洲政治共同体第一届峰会

法国/欧洲政治共同体第一次会议

俄乌战争进行已经8个月，在法国总统马克龙的推动下，欧洲政治共同体第一次峰会于今天周四在捷克首都布拉格开幕，有包括欧盟等共44个国家参与，关注安全与稳定议题。

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在法国总统马克龙今年春天担任欧盟轮值主席期间的大力推动下，欧洲政治共同体第一次峰会今天周四在捷克首都布拉格开幕，此前在今年7月1日捷克接替法国担任欧盟轮值主席国。

俄罗斯入侵乌克兰进入第8个月，欧洲各国在共同利益的基础上推动安全合作与稳定。

本次峰会重点讨论两个议题，就是能源与气候以及和平与安全，包括将如何进一步帮助乌克兰；以及在北溪发生爆炸后，如何保护关键的基建设施，这也是随后在周五举行的欧盟非正式峰会讨论议题。

本次欧洲政治共同体第一次峰会有欧盟27国参与外，还邀请了17个欧洲大陆的非成员国，尝试组成一个欧洲政治共同体，包括乌克兰总统泽连斯基通过视频与会，英国首相特拉斯和引发争议的土耳其总统埃尔多安。

土耳其申请加入欧盟已经10多年，而且埃尔多安与普京关系密切，因此对其他形式的反对普京共同联合保持谨慎态度。

不过在本次欧洲政治共同体峰会上，土耳其总统与希腊和塞浦路斯领导人共同合影留念，或者他与亚美尼亚和阿塞拜疆领导人在布拉格会面，这都体现本次峰会的成就，更何况欧洲正在经历一场影响深远的危机。

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