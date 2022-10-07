罢工继续，加油站断供，马克龙呼吁驾车人“冷静”

法国/社会冲突

法国能源巨头道达尔能源公司（TotalEnergies）里的罢工行动仍在继续，马克龙呼吁驾车人“冷静”。

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法国总统马克龙周五呼吁驾车人要“冷静”，“不要惊慌”。就过去几天造成严重燃油供应问题的罢工，马克龙呼吁石油集团和工会，特别是道达尔能源公司，要负起责任来。

在布拉格参与非正式欧洲峰会的法国总统说，“在这里我真的想传达一个信息（......）这就是保持冷静。”马克龙还说，“我也呼吁每个人都负起责任来。（......）所有的工资要求都是合情合理的，但这不应该妨碍大家生活和出行”。

再早时，法国总理博恩则呼吁“这些公司的管理层及员工代表都要负起责任来”，以便工资谈判取得成功。

法国负责中小企业的次长奥利维亚·格雷瓜尔（Olivia Grégoire）之前在一家法国广播电台上（Franceinfo）则说：“我呼吁取得良好业绩的公司要考虑（员工们的）加薪要求。”道达尔能源公司今年上半年的利润为106亿美元，不过，中小企业次长没有点道达尔能源公司的名。

位于勒阿弗尔的道达尔能源公司的最大的炼油厂在关着门。该集团的其他炼油厂则在罢工。美国埃索-埃克森美孚的两家法国炼油厂也在工会的号召下停止了工作，工会要求增加工资。带领罢工的工会，要求工资增加10%，其中的7%为了补偿通货膨胀，3%是为了分享好业绩。

在罢工的影响下，法国的某些加油站出现了没有油可加的情况。

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