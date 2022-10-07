驻法国台北代表处举行国庆招待会

台湾/法国

驻法国台北代表处10月5号晚举办了国庆招待会。驻法代表吴志中致辞时biao'shi，乌战背景下，俄罗斯挥动核武威胁，但在目前这条世界公民的曲折道路上，法台关系的发展仍然是希望源泉。

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吴志中代表在致词时指出，尽管有疫情等困难，2021年对台湾来说是一个进步和发展的繁荣年。他引述《经济学人》杂志去年2月发布的《世界民主指数》称，台湾在最成熟的民主国家中排名第八位。在经济方面，尽管经历了健康危机，但国际货币基金组织的数据显示，台湾在2020年的经济增长是世界上最高的。他说，虽然2021年国内生产毛额为法国1/4，接近瑞士，也是欧盟第14大贸易伙伴，与加拿大同级，超越澳洲，但台湾却仍因为中国施压，遭国际社会与机构孤立。但近几年来台法关系积极推进，不仅国会上下议院皆压倒性通过挺台参与国际组织决议文，今年目前为止有3个国会代表团访台。

吴志中还指出，对欧盟而言，与台湾的经济关系表现尤其体现在半导体行业，最近几个月媒体对该行业进行了大量讨论。根据《世界日报》发表的一篇文章，台湾公司台积电生产了世界上使用的92%的最尖端芯片。因此，尽管台湾由于中国的压力而被孤立于国际舞台之外，被大多数国际组织排除在外，几乎成为禁忌的对象，在与世界各地的经济体缔结双边和多边自由贸易条约方面遇到了最严重的困难，但它仍然设法在全球发展和增长的关键部门强加自己。

另外，9月刚率团访台的法兰西学院人文及政治科学院终身秘书让-罗伯特·皮特（Jean-Robert Pitte）代表法方致词，据他介绍，是在法国前部长皮埃尔-梅斯默尔（Pierre Messmer）1996年倡议下，在法兰西学院人文及政治科学院内设立了法台文化基金会。皮特指出，通过主办和经营这个基金会，他们意识到正在做出一个非常政治的姿态，响亮而明确地主张中华民国即台湾在国际大家庭中存在的权利。他强调，但这并不妨碍他们与中国，与中国的知识分子和学术界保持关系，如果有机会，会告诉他们对人民自决权的构想方式......

据介绍，法台文化基金会每年藉由台法文化奖两个奖项的颁发，奖励对促进台欧文化交流有卓越贡献的单位及人士。

据中央社，200多位法国政坛、学界、记者、艺术家参加了这次招待会。

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