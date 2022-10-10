法国著名哲学家 人类学家布鲁诺-拉图尔逝世

法国/哲学家

现代世界的人类学家，法国重量级哲学家布鲁诺-拉图尔（Bruno Latour）于10月9日周六晚去世，享年75岁。他生前对“生态危机”和“人类可面对的方式”进行了精彩的思考。

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布鲁诺-拉图尔被认为是一个无法归类的知识分子，他不仅是哲学家和人类学家，也是社会学家和科学哲学家，和两部戏剧的作者。他扎根于自己的时代，注重实地调查和观察。

据挪威霍尔贝格（Holberg）社会科学奖评委会称，布鲁诺-拉图尔以"创造性、幽默和不可预测"的精神而闻名，他于2013年获得该奖。

布鲁诺-拉图尔是巴黎政治学院（Sciences-Po）的中坚力量，他以英法文在国内外发表论文。

他长期以来对管理和组织研究的问题感兴趣，更广泛地说，他对社会产生价值和真理的方式感兴趣。

他（单独或合作）撰写了《法律制造.最高行政院的人种学》（La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'état）、《实验室生活》、《我们从未是现代的》、《细菌.战争与和平》（关于路易-巴斯德）和在冠状病毒疫情期间写的最新著作《我在哪里？》

对他来说，气候变化和冠状病毒大流行危机残酷地揭示了"地缘社会阶层"之间的斗争。他在2021年告诉法新社："资本主义已经自掘坟墓。现在是一个修复的问题"。

他在《科学社会学的小课程》和《Cogitamus（我思cogito）：关于科学人文的六个字母》中为普通大众总结了他的工作，并通过《在哪里降落?如何在政治上导航》（2017）等书扩大了他的读者群。。

在这篇文章中，他认为，如果不把气候问题和对它的否认放在中心位置，就无法理解过去五十年的政治立场。

人类非人类

“仿佛相当一部分统治阶级已经得出结论：地球上已经没有足够的空间容纳他们和其他居民了”。

他说：“这将解释不平等现象的爆炸性增长、放松管制的程度、对全球化的批评，以及最重要的是回到民族国家旧有的保护措施的恐慌。

布鲁诺-拉图尔受2019年去世的法国哲学家米歇尔-塞雷斯的影响，曾分析过"黄马甲"运动，他说黄马甲是"被国家抛弃的内部移民"。

布鲁诺-拉图尔是社会学新理论"网络行为者"的创造者之一，该理论在人类之外还考虑到物体（或"非人类"）和讲话发言，认为它们是"行为者"。

在德国美国担任教授

布鲁诺-拉图尔1947年6月22日出生在法国中东部城市博纳的一个勃艮第酒商家庭，他获得哲学学位后，在科特迪瓦接受了人类学培训。

然后他在工程师学校任教。从2006年到2017年，他在巴黎政治学院担任教授，长期指导研究活动。

布鲁诺-拉图尔也是两部戏剧的作者，他还在国外任教，特别是在德国和美国，他曾是哈佛大学的访问教授。

他在英语学术界享有盛誉，《纽约时报》甚至在2018年称他为"法国最著名的哲学家"。

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