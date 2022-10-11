法国法庭将传唤前总理菲利普 究责新冠爆发初期处理疏失

法国的共和国法庭(CJR) 将传唤前总理爱德华·菲利普( Edouard Philippe) ，旨在调查其对于新冠病毒的决策管理是否失当。共和国法庭是发生各部会部长在行使职权时涉嫌犯罪行为的主管调查审理的法院。

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根据巴黎人报从法新社获得总法院检察长办公室认证的消息指出，为调查前政府对于新冠病毒的管理是否失当，法国的《共和国法院 (CJR)》 决定传唤前总理爱德华·菲利普。法国共和国法院此前于2020 年 7 月展开的关于政府对新冠病毒爆发大流行的管理应对措施的调查，也就是在针对这案件的调查并有可能被起诉的框架下，前总理菲利普接获该法庭的10 月 24 日传唤通知书，并且可能被起诉。

共和国共和国法庭是发生部长在行使职权时涉嫌犯罪行为的唯一主管法院。 在前总理菲利普和其麾下的卫生部长布赞( Agnès Buzyn)，以及后来接任的卫生部长韦兰(Olivier Véran) 都被特别指控疫情爆发初期延迟了对新冠疫情采取适当防疫措施。布赞一开始的“不用戴口罩说”一直被医疗专业人士抨击为荒腔走板的政策主张，后来匆促离职去经营地方选举巴黎市选区。 2021年9月，被共和国法院以《置人性命于危险中》起诉。

前总理菲利普“强烈反对新冠案指控”

也是现任勒阿弗尔（滨海塞纳省）市长和新政党《地平线党(Horizons)》主席的前总理菲利普，将接受由共和国法院调查委员会的三名地方法官，就这些涉嫌罪行进行听证。 在这次会议结束时，他可以被起诉或置于更有利的辅助证人地位，或两者兼而有之：2021 年 9 月，前卫生部长Agnès Buzyn 因“危害他人生命”而被起诉，并因“自愿放弃抗击灾难”而被置于辅助证人的地位。

上周末，当巴黎人报向询及针对司法部长埃里克·杜邦-莫雷蒂和爱丽舍宫秘书长亚历克西斯·科勒的起诉案件时，爱德华·菲利普解释说，他没有就这个话题发表讲话，因为他本人也受到相关司法案牵连的威胁。

他说，“由于我在担任总理时对新冠病毒做出的决定，确实有人对我提出了一些投诉。 几个月后，共和国法院的地方法官将提出是否应该起诉我的问题。”他还说： “不用说，我强烈反对那些对我的指控。”

在调查这档案中，司法单位2020 年 10 月进行了多次搜查，当时特别是在三名部长的住所和办公室，以及前政府发言人西贝丝·恩迪亚耶 Sibeth Ndiaye。

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