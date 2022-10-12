法国新冠疫情再现反复，政府重新呼吁民众勿忘防疫措施

法国/新冠疫情

法国新冠疫情近日出现再次抬头迹象.政府12日重新呼吁民众恢复防疫措施，在必要的情况下，佩戴口。政府也同时呼吁符合条件者，尽快施打第二剂疫苗加强针。

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法国政府发言人、前卫生部长韦朗12日表示，新冠疫情当前出现反复，因感染新冠病毒而需入院治疗的人数呈上升趋势，目前有5300人住院，其中500多人病情严重。他因此重新呼吁民众注意防护，在有感染风险的情况下戴上口罩，并加强检测。

他也特别呼吁年老体弱人群尽快接种疫苗或疫苗加强针。

进入9月以来，法国开始面对新一波疫情。根据卫生部门的每周通报，感染人数和因新冠感染而入院治疗的人数不断增加。10月初，法国本土的传播情况明显加速。政府因此提前启动新冠疫苗施接种工作。但第二剂新冠疫苗加强针目前主要对60岁到79岁人群、孕妇以及有严重基础病的高风险人群开放。80岁以上老人以及养老院的老人也需要在最后一剂疫苗三个月后，追加注射。

法国新冠疫情几度起伏之后，今年8月曾降至最低点。民众越来越不在意防疫措施。今年入春以来，法国已解除强制佩戴口罩的措施。公共交通场合虽然仍然不断有语音提示，强烈建议人们在人多的地方佩戴口罩，但实际情况是这样做的人越来越少。法国卫生署最近的一份调查显示，承认在公共交通场所不再佩戴口罩的人今年9月中已经上升到61%，而这一比例在今年5月时还只有23%。很多人表示，他们之所以放松警惕，是认为大多数人都已经注射过疫苗。

根据卫生部门统计，法国全国78.6%的人已经完成新冠疫苗接种。

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