法国炼油厂示威员工宣布继续罢工 政府启动征用司法程序

周三(12日)上午，法国诺曼底的埃索-埃克森美孚炼油厂在诺曼底位于滨海塞纳河省杰罗姆港的罢工行动，再度得到罢工者一致同意继续延长罢工行动。虽然一天前，总理博尔内在国会接受质询时，曾信誓旦旦警告说：如果罢工者不听劝，执意继续罢工，政府将启动法律征用产品并司法提告罢工者。法国数个炼油厂员工要求加薪的罢工行动，已导致全法国30%的加油站缺油，大巴黎地区则44,9%加油站缺油。

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法国政府警告炼油厂罢工者政府将启动征用石油公司炼油厂的行动，检察官将开始向法院提告行动，向法庭检举那些不听劝阻的石油公司罢工并阻止供燃料油的罢工人员。但法国政府采取的这项司法行动威胁并未能阻止法国劳工总联盟(CGT)周三宣布延长罢工的决定。

根据法新社现场报道指出，尽管法国总理在前一天威胁要征用埃索-埃克森美孚石油集团炼油厂的仓库，但周三上午，埃索-埃克森美孚炼油厂在诺曼底位于滨海塞纳河省杰罗姆港的罢工行动，再度得到一致同意继续罢工。

根据法新社一名记者现场观察指出，大约 50 名罢工员工通过举手投票决定《继续罢工》，他们围聚在工厂脚下，那里用于搬运燃料油的装载平台正在燃烧，周围没有警察在场，

法国劳工总联盟（CGT）中央工会代表奥贝尔(Christophe Aubert)向聚集的罢工人员说：“你们都是被政府锁定的对象，政府要强迫我们上班，我们要与之抗争，这显然是对罢工权的挑战。 我们的罢工权利遭到正面攻击。”

奥贝尔庆还幸地说，他们将“进攻”他们的“第 23 天的罢工”，进行一个“历史性行动”。

根据劳工总联盟的数据，周三早上 6 点统计了 45 名罢工者，有四分之一罢工者是担任早班的燃料油产品运送部门的工作，在十几名担任一般职务的员工中，有 6 名是罢工者。

周二，法国总理博尔内在国会接受质询时，已经对示威罢工者警告宣布说：若继续罢工，政府将采取法律行动，启动征用诺曼底艾森美孚集团的燃料油产品程序，检察官将针对这些罢工者，向法院提出告诉。

法国数个炼油厂员工要求加薪的罢工行动，已导致全法国30%的加油站缺油，单就上法兰西地区统计，则涉及54,8%加油站。大巴黎地区则44,9%加油站缺油。 某些加油站已经一个礼拜未收获供油。如今某些省长制规救护车、医生、运送燃料油大卡车等的客户优先政策，即使普通驾驶人排队等到加油，也有地方限制每辆车加油不准超过30公升。

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