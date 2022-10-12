马克龙：法国再将向乌克兰提供凯撒榴弹炮

法国军援乌克兰

针对普京下令导弹攻击基辅等乌克兰多个城市后，法国总统马克龙10月12日晚接受了国营电视二台的专访。马克龙在专访中表示：未来几周，法国将继续向乌克兰提供雷达和防控武器。马克龙在专访中还证实了向乌克兰提供6门先进的凯撒（CAESAR）自行火炮。自俄乌冲突爆发以来，法国已向乌克兰提供18门155毫米、射程40公里的“凯撒”自行榴弹炮。

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当被问及法国向乌克兰提供的军援时，马克龙表示说：“我们将继续并加强同样的逻辑“。 马克龙还表示：“我们支持乌克兰是要在不参与战争的情况下帮助其进行抵抗”，因为“我们不想要一场世界大战。我们必须负责，这也是在保护法国人”。

马克龙补充说，法国“目前正在努力交付凯撒榴弹炮：我们已经交付了 18 门炮。我们正在努力交付另外六门自行火炮”。与之前的十八门不同，后者将取自丹麦此前的订单。法国还将很快提供防空“雷达、系统和导弹”，以保护乌克兰人“免受无人机袭击和导弹袭击”。

10 月 8 日，当被问及克里米亚大桥的部分毁坏时，克里米亚大桥是连接俄罗斯刻赤海峡和 2014 年吞并的乌克兰半岛东部的关键且具有象征意义的基础设施，以及可能出现的转折点。马克龙补充说，这一事件以及随后为报复而发生的大规模轰炸标志着“自冲突开始以来前所未有的升级”。

此前，白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)曾表示，他已同意与俄罗斯在与乌克兰的边境附近部署一个地区联合部队，以应对基辅和西方对其国家日益增长的威胁。

记者问及法国总统时，马克龙表示：如果卢卡申科进一步卷入乌克兰战争，他将面临诸多“问题”。

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