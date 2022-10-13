法国罢工加油站缺油 道达尔宣布加薪一个月 2023或增薪6% CGT继续罢工

在燃料短缺，工会继续罢工的情况下，法国道达尔石油集团 TotalEnergies 周四(13日)宣布，破例发给员工等同一个月薪资金额的奖金。另外，在符合条件下，2023法国员工将增薪6%。 但道达尔集团的《全国劳工联盟(CGT)》宣布此前封锁的加油站，继续罢工。

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在法国经在济部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）呼吁道达尔集团调高员工的工资后的几分钟后，法国道达尔石油集团 TotalEnergies 13日宣布，发给员工等同一个月薪资金额的额外奖金。另外，在符合一些条件下，2023法国员工将增薪6%。

在法国石油集团道达尔在法国境内的炼油厂工人决定延续罢工后“13日上午，在针对总共有5个地点继续进行的这项导致法国加油站缺油的罢工运动，法国经济部长敦促法国石油集团道达尔“增加员工的工资”。他说， “很简单，对于我们的同胞来说，已经无法忍受。”

勒梅尔在接受 RTL电视台采访时指出，很明显地，到的人有能力增加员薪水。他同时呼吁 法国工会，全国劳工联盟CGT 要“澄清其立场”。他说：“CGT想要什么？ 工资谈判是合法的。 但普遍封锁全国的供油？ 这是不可接受的。”

就在经济部长讲话的几分钟后，道达尔以一份公报宣布：特例发给员工等同一个月薪资的奖金，但条件是取得在不同国家及相关子公司员工的同意。道达尔并建议2023年为法国的员工加薪 6% 。

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