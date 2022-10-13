法媒访台湾外长吴钊燮：台湾决心抵抗入侵 阻挡中国扩张

吴钊燮

台湾外交部长吴钊燮日前接受法国24电视台专访。就中国对台威胁，他表示俄乌战争让台湾人民与政府都更意识到战争急迫性，决心捍卫国土，并呼吁民主国家团结，警惕中国扩张野心将不仅止于台湾。

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中央社报道说：法国24电视台（France 24）13日播出12多分钟对吴钊燮专访，他首先指出台湾具极重要地缘战略位置，因此中国有进犯台湾的野心。然而中国野心也包括全球，因此北京威权政体希望国际把注意力放在台海紧张，忽略中国在其他地区的扩张主义。

吴钊燮指出，中国对台威胁年深日久，习近平在2019年1月2日的演说中曾经以强硬语气要求台湾接受一中原则与一国两制，并保留对台湾动武的可能性。从那时起，中共对台军事行动就只增不减；资讯战、骇客攻击和经济胁迫也层出不穷。吴钊燮说：“中国似乎在练习入侵台湾”。

针对记者沛恩（Cyril Payen）提问，吴钊燮表示台湾“非常关切”中国入侵的可能性，并指出中国官员不断在国际场合以联合国大会决议为藉口，将台湾描述为外国不可干涉的国内事务，进而合理化对台用武。

吴钊燮接著表示，俄乌战争让台湾人目睹战争，意识到如果俄国能进犯乌克兰，那中国也可能对台湾做类似的事，“台湾人更加瞭解到局势的急迫性，捍卫台湾的决心也更加高涨”。

同时台湾政府也在为意外状况做准备，应对中国侵犯，包括加强军事训练、採购不对称作战武器，并与美国等盟友合作，“以在我们有所准备的情况下获得国际协助”。他也强调台湾不乐见战争，但如果中国攻台，台湾有战斗的意志。

记者沛恩表示，如果台海开战，后果将比俄乌战争更为严重，甚至可为第三次世界大战。

吴钊燮分析经济影响，指出台湾制造全球62%的半导体晶片，其中全球高端电脑晶片更有92%依靠台湾，“如果台湾受攻击，使半导体供应链中断…对世界经济将带来巨大冲击”。

吴钊燮强调：由于地缘政治影响，中国野心不仅止于台湾。中国正在增建海军战力，从东边东海对日本的威胁，到南海的军事化，再到太平洋岛国和印度洋，都是中国下一步的目标。

他重申，“统一”是中国的论述，却忽略了“真相”，也就是“台湾从未被中国统治，台湾治理自己，我们不是任何他国的一部分，包括中国。我们是自主的民主国家，任何不顾台湾人民意愿的‘统一’行动，都是入侵，也违反联合国基本原则”。

最后吴钊燮呼吁民主国家团结，说服中国不对台动武，并强调，若台湾被中国夺下，印太地区都有危险。“全世界，尤其民主国家，必须考虑这可能性。我们必须团结，阻挡威权主义进一步扩张”。

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