2022巴黎车展将开幕

巴黎车展

2022年巴黎车展将在10月17日正式重新拉开帷幕。法新社消息，按计划总统马克龙将于17日不对外开放日子揭幕。10月18日，巴黎车展将正式对公众开放。此次是新冠疫情推迟后首次恢复大型车展。但主办方把此前的1百万人次调低到30-40万。

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作为世界汽车工业国际协会认定的五大车展之一，巴黎车展因为疫情原因已经停办多年，终于在时隔四年之后重新登台。疫情前，展期两周中会聚集大约一百万的参观者。而2022年车展主办方认为有30万-40万人次已经算是成功的了。

法国正准备推出一项新的电动汽车补贴计划，使人们能够以每月100欧元的价格租赁电动汽车。法国汽车购买者目前可以从价格低于47,000欧元的电动汽车中获得高达6,000欧元的优惠。消费者还可以利用一项联邦换购计划，为他们的旧内燃机汽车获得资金。尽管有这些激励措施，在2022年的前七个月，电动汽车只占法国新车销售的12%。

2021年9月初在慕尼黑举办过大型车展；今年德国宝马或大众等大家熟悉的汽车品牌都缺席2022年巴黎车展。德国品牌奔驰另地举办周日夜晚的展览，但奔驰此次没有选择巴黎车展举办地-凡尔赛展门。

一些类似法国巴黎银行（BNP Paribas）或法国农业信贷银行（Crédit Agricole）租了展摊，给喜欢租车特别是租赁电车的人提供方便。

今年车展票价从16-30欧元。低位票价是希望能够吸引更多喜爱汽车的消费者。一些汽车品牌已经表示不再愿意拿出巨额经费举办车展。汽车行业面临着向更多混合动力或电车的方向转型。日内瓦车展已经三次被推迟，举办方还有把车展转往卡塔尔的打算。

雷诺汽车首席执行官卢卡·德·梅奥(Luca de Meo) 对《巴黎人报》说：大型车展是凝聚喜爱汽车人的地方。我们有义务向公众展示有哪些更适合公众生活的新产品。汽车的未来也是要靠车展来支撑的。

意大利汽车制造商法拉利还没有讲明他们是否前来2022年巴黎车展。据新浪汽车14日报道，欧拉好猫在欧洲首次亮相已经是去年慕尼黑车展了，去年11月，长城汽车在德国慕尼黑设立子公司。而在2022年巴黎车展上，欧拉好猫将正式公布在欧洲的售价。

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