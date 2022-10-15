法国军援乌克兰

法国将在其土地上培训“ 2000 名乌克兰士兵”

发表时间：

Des militaires ukrainiens tirent avec un canon Caesar français en direction des positions russes, dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, le 15 juin 2022
Des militaires ukrainiens tirent avec un canon Caesar français en direction des positions russes, dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, le 15 juin 2022 © ARIS MESSINIS/AFP
作者： 法广
4 分钟

法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼周六在接受《巴黎人报》采访时宣布，法国将在其土地上训练“ 2,000 名乌克兰士兵”。

广告

他解释说，这些士兵“将被分配到我们的部队”中好几个星期，并强调训练将涵盖三个层次：“一般战斗人员训练”、“然后，根据乌克兰人报告的特定需求，如后勤”、最后一项是关于所提供材料的三级培训"。

国防部长还表示： “我们通过尊重法律规则来做到这一点，法方不会处于共同交战状态。我们是正在帮助一个在俄罗斯入侵后处于战争状态的国家”。

法国国防部长强调说，法国还将向乌克兰提供 Crotale 防空系统，并具体说明了总统马克龙 (Emmanuel Macron) 周三发表的一项向乌克兰提供凯撒榴弹炮。

他保证说，将发送到基辅的 Crotale 短程防空系统的数量“正在与乌克兰人一起确定”，但“对于让他们保卫自己的天空而言意义重大”。

法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼  还表示：“我们有十二个，但它是一种旨在逐渐消亡并被 MAMBA（配备 Aster 导弹的防空系统，射程可达 50 公里甚至 100 公里，编者注）取代的装置)，因此这不会给法国军队造成短缺”。他肯定地说，“目标是在未来两个月内完成这项军援”。

勒科尔尼还回忆说，除了已经发往基辅的 18 门凯撒炮外，“正在继续讨论调动另外六门炮”，法国正在研究“发射 LRU（火箭发射器）等地对地导弹。）”回应乌克兰的多个请求。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事