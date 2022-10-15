法国将在其土地上培训“ 2000 名乌克兰士兵”

法国军援乌克兰

法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼周六在接受《巴黎人报》采访时宣布，法国将在其土地上训练“ 2,000 名乌克兰士兵”。

广告 继续浏览后续

他解释说，这些士兵“将被分配到我们的部队”中好几个星期，并强调训练将涵盖三个层次：“一般战斗人员训练”、“然后，根据乌克兰人报告的特定需求，如后勤”、最后一项是关于所提供材料的三级培训"。

国防部长还表示： “我们通过尊重法律规则来做到这一点，法方不会处于共同交战状态。我们是正在帮助一个在俄罗斯入侵后处于战争状态的国家”。

法国国防部长强调说，法国还将向乌克兰提供 Crotale 防空系统，并具体说明了总统马克龙 (Emmanuel Macron) 周三发表的一项向乌克兰提供凯撒榴弹炮。

他保证说，将发送到基辅的 Crotale 短程防空系统的数量“正在与乌克兰人一起确定”，但“对于让他们保卫自己的天空而言意义重大”。

法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼 还表示：“我们有十二个，但它是一种旨在逐渐消亡并被 MAMBA（配备 Aster 导弹的防空系统，射程可达 50 公里甚至 100 公里，编者注）取代的装置)，因此这不会给法国军队造成短缺”。他肯定地说，“目标是在未来两个月内完成这项军援”。

勒科尔尼还回忆说，除了已经发往基辅的 18 门凯撒炮外，“正在继续讨论调动另外六门炮”，法国正在研究“发射 LRU（火箭发射器）等地对地导弹。）”回应乌克兰的多个请求。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅