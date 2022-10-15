法国秋后燃怒火 政府害怕了没？

法国/社会风潮

法国各地加油站汽油泵仍然干涸，呼吁举行为期一天的职业间罢工，为此，法国法兰西不屈服党领袖梅朗雄呼吁举行为期一天的各行业罢工，主旨为高调反对高生活费用的游行，在通货膨胀和价格上涨的背景下，所有引发不满因素都在法国的社会中出现，威胁爆炸。马克龙政府是如何应对这一风险的？

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据本台的报道称，法国舆情下政府害怕社会动荡吗？当被问及是否担心在反对高生活费用的不满中出现大规模游行示威时，一位勇敢的部长说，"梅朗雄是独自自己一个人，没有任何一个工会支持他，而在左翼联盟Nupes内部，他们更有兴趣削弱这个政治强人，以便取代他。"这位部长对是否罢工会扩大到石油部门以外的风险，他说他相信燃料危机是一种 "借口工具"，是由 "黄色马甲式 "激发的。当然，对不满与示威不确定，该部长怀疑说，"我们会观察不满是否上升"。

因此，政府中的气氛是将社会动荡的风险降到最低，由此政府官员息事宁人说，法国人想要的只是汽油。问题是，加油站现在仍然缺少汽油，马克龙承诺的 "下周 "恢复正常供应似乎还没有看到落实到希望。总理伊丽莎白-博尔内发起的调节也没有见效，并使一些罢工者变得更加生气激进。

这种局面是易燃的。一位多数派的高级官员警告会有一个紧张的困难时期，他在结论中警告："今年的秋天比较讨厌"。

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