在法华人庆祝习近平“登基”

中国/法国/人权

就在中共二十大召开的当天，在法国的华人在巴黎市中心的彭皮杜文化中心附近的Edemond Michelet广场举行表演，庆祝习近平登基。

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参加演出与抗议集会绝大多数为法国的华人，他们中包括一些来自香港与台湾的华人。一位在法国生活了八年的年轻男子在演讲会上表示，由于北京政府对香港，对台湾以及对维吾尔人的政策，在法国的华人被人另眼相看，今天他之所以要参加抗议就是为了表示北京政府并不代表他，它并不支持北京的政策。他还披露说，他周围的中国同性恋社群越来越担心，因为使馆现在拒绝向同性婚姻开具证明，而此前中国使馆入乡随俗，并不拒绝同性恋者的要求。

在法华人庆祝习近平登基，2022年10月16日。 © 法广

一位刚到法国两年多的中国留学生在会上表示，对自己到法国之后才了解香港，新疆等地的真相感到十分气氛，但他认为还是应该感谢习近平，因为是他向外界展示了中国共产党的真面貌，使世界与中国都看到了共产党究竟是一个什么样的政党。

现场出现的声援北京四通桥抗议者的标语，2022年10月16日，巴黎。 © 法广

活动的组办者之一，从事艺术工作的蒋不先生向法广表示，组织此一活动的目的就是要告诉北京政府他们并不能够代表我们，要告诉世界，中国并不仅仅是中国共产党一个声音。也是要告诉在海外以及中国内部的华人，我们必须战胜恐惧，必须站出来，因为害怕的应该是他们，而不是我们。

伊朗女子呼吁中国公民声援伊朗抗争活动 © 法广

抗议人群中还有几位来自伊朗的年轻女子，她们高举着标语，呼吁捍卫自由的中国公民声援伊朗女子的抗争活动。我们面对的是共同的问题，我们应该并肩作战！

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