汽油匮乏下道达尔工人罢工 马克龙政府不爽

法国/罢工

法国政府周日表示，尽管道达尔能源公司（TotalEnergies）签署了关于工资的多数协议，但工会罢工使该公司对炼油厂和储油持续陷封锁是 "不可接受的"，这对许多经济部门造成严重影响。

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据本台报道，法国政府批评道达尔能源公司继续罢工。公共财政部长Gabriel Attal在Europe1和CNews上均谴责，"虽然有罢工的权利，但在某些时候，也应该让国家能够运作。可以肯定的是，有一些工会成员有时给人的印象是置数百万法国人的利益不顾而罢工"。

加布里埃尔-阿塔尔认为，"尽管已经找到了提高公司工资的多数协议，但仍有继续封锁供油的情况，这是不可接受的。我认为这也是不可理解的。你有时会面对扰乱公共秩序的封锁"。

道达尔周四晚上与两个多数派工会CFDT和CFE-CGC达成了涨薪协议。该协议规定了一个7%的工资增长和5%的普遍加薪。协议还规定，要发相当于一个月工资的奖金，最低为3000欧元，最高为6000欧元。

CGT继续要求获得相当于 "与通货膨胀挂钩以及石油公司利润盈利分享 "，即仅第二季度就达57亿美元（58亿欧元）。工会打算将罢工运动持续到星期二，这一天也是一个跨行业的全国 "示威动员和罢工 "，FO、Solidaires和FSU都呼吁参加。

在法国的五个道达尔能源公司的工厂，每个地方都进行了继续罢工的投票：勒阿弗尔附近的诺曼底炼油厂（法国最大的炼油厂）、卢瓦尔-大西洋地区的Donges、La Mède（罗讷河口地区的生物炼油厂）、Feyzin（罗讷地区的炼油厂）和Flandres（北方地区的燃料库）。

根据能源转型部长Agnès Pannier-Runacher的说法，星期六，全国总共有27.3%的服务站被认为处于 "困枯油"之中，至少受到一种产品短货的影响，比前一天（28.5%）略有改善。在大巴黎法兰西岛地区，这一比例要高得多：有39.9%，而且还增加了近三个百分点。

同时，在左翼联盟Nupes的号召下，周日今天举行反对 "高昂的生活费用和气候不作为 "的示威游行。据警方稍早称，预计将有约3万名示威者，警方警戒 "极左派、黄马甲的暴力分子聚集闹事。

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