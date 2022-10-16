法国教师塞缪尔-帕蒂遇害两周年 法国推动纪念

法国/塞缪尔-帕蒂被谋杀两周年

2020年10月16日，法国历史和地理教师塞缪尔-帕蒂（Samuel Paty）在向他的班级展示《查理周刊》的穆罕默德漫画十天后，在他位于巴黎远郊康弗兰-圣奥诺林的学校外的街道上被斩首谋杀。今年从10月14日星期五到10月17日星期一，法国教育部邀请所有教师以自己选择的方式向塞缪尔-帕蒂表示敬意。

广告 继续浏览后续

据本台报道，法国推动塞缪尔-帕蒂被谋杀两年的悼念活动。

一年前，2021年10月16日，在康弗兰-圣奥诺林的自由广场上，法国竖立了一座象征言论自由的纪念碑，向塞缪尔-帕蒂致敬。

今年，在塞缪尔-帕蒂被谋杀两年后，法国各地的教师和学生将在重新关注对世俗主义的尊重，禁止在学校使用宗教标志的法律时，纪念这位被杀害的教师。

塞缪尔-帕蒂被谋杀事件在法国引起震动。去年2021年10月，法国教育部就邀请学校、中学和高中向塞缪尔-帕蒂被谋杀教师致敬。

Christine Guimonet是法国历史和地理教师专业协会的副主席。她谈到了支持教师教学的迫切需求。她说，“塞缪尔-帕蒂被谋杀事件显然划出一个之前和之后的界限。要知道一名教师被谋杀，这个事实就是不可接受的。这也是非常令人震惊的[...]。当教师在专业教学中受到家长、学生的攻击时，当他或她受到质疑时，当他或她受到批评时，他或她必须能够得到他或她的同事的支持，然后得到各级机构的支持，而不是沦为辩论或讨论的对象。这是最基本的重要点。”

奥利维尔是塞纳-圣但尼省一所中学的历史和地理教师，他强烈谴责这次恐怖谋杀。然而，他解释说，他已决定不与他的学生们一起组织纪念活动：“我认为更重要的是与所有的学生，还有同事们一起建立一个我们共同生活的社会，在这个社会中，我们不仅仅是相互容忍，我们接受所有人的差异，我们要建立一个更好的世界的明天。在这个世界上，共和国的价值观不仅仅是写在门框上的文字，而是我们每天都要遵循的东西。”

就塞缪尔-帕蒂被谋杀案调查的最新情况，本台报道称，此案中，有14人正在接受司法调查。而反恐调查法官已经结束了他们的调查。 至于国家反恐检察官办公室，它应该在下个月发出最后的起诉书。然后，将由调查法官下令进行一次或多次审判。被告中，有六名学童将不得不由少年法庭审理。

一名青少年承认说塞缪尔-帕蒂要求穆斯林离开教室，是撒了谎，她被以 "诽谤性告发 "的罪名起诉。她的父亲和在社交网络上发布视频的伊斯兰活动家阿卜杜勒-哈基姆-塞夫里乌伊（Abdelhakim Sefrioui）因 "恐怖主义暗杀共犯 "而受到调查，告诉凶手塞缪尔-帕蒂是谁的学童以及陪凶手买刀并开车送他到巴黎郊区的恐怖分子的两个朋友也受到调查。

该案仍然存在着是谁下令杀人的问题。对于阿卜杜勒-哈基姆-塞夫里乌伊的律师来说，罪嫌人是法鲁克-沙米，一个目前在叙利亚的圣战分子。他们要求对该名圣战分子发出国际逮捕令。法国检察官尚未对这一要求作出回应。

最后，另一项调查仍在进行中。此前，塞缪尔-帕蒂的家人对法国内政部和教育部的官员提出了申诉。据塞缪尔-帕蒂的亲属说，这些人在得知对教师塞缪尔-帕蒂的生命威胁后，并没有做出充分的反应。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅