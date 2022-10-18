成千上万的法国人走上街头，呼吁增加工资，捍卫罢工权

法国/社会冲突

法新社报道，在通货膨胀的背景下，周二，成千上万的法国人走上街头，要求增加工资。走上街头的民众还呼吁尊重罢工的权利，抗议政府在炼油厂征用罢工人员去工作。

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与其他几个青年工会一起组织周二的跨行业罢工的法国劳工总工会（CGT）说，周二，在全法国各地，共有近150个集会抗议的地点，共有近30万人参与。警方则说，参与的人数是10万多一点。

在巴黎，游行队伍在呼吁增加工资和“尊重罢工权”的横幅后面游行。法国劳工总工会说，巴黎的游行队伍有超过7万名示威者。

当抗议活动于傍晚时分结束时，发生了一些暴力活动，几个窗户被暴徒砸碎，一些穿黑衣的示威者与警察之间发生了冲突，向警察投掷物品。巴黎警察局说，有六人被捕。

罢工抗议活动最初发生在石油领域，现在已经扩大到了其他部门，如公共服务、能源、公共交通、道路、农业食品和贸易等。

在劳资冲突开始的石油行业，尤其是在道达尔能源集团，已经进行了近两周的罢工仍在继续，燃油的配送仍然受到很大的影响。

周二，巴黎的公交系统没有受到很大的影响，地铁系统基本正常，受到影响相对较大的是公交车系统。

在火车系统方面，尽管巴黎地区有二分之一的区域列车中断，但全国的火车网络没有出现重大问题。

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