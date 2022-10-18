法国多家工会罢工游行聚焦涨工资气候和罢工权利

法国/罢工

在法国巴黎，示威者参加了由左翼和绿色政党组成的新生态和社会人民联盟（NUPES）的抗议活动。2022年10月18日，

法国多家工会和青年运动在极左翼政党和生态联盟的呼吁下，今天10月18日在全国举办跨行业罢工和游行，要求涨薪，抗议政府在气候问题上不作为，捍卫罢工的权利。

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参加今天罢工和游行的工会包括总工联（CGT）、工人力量（FO）、团结工联（Solidaires）、统一工联（FSU）和青年运动团体。

法国极左翼不屈服党+法共+欧洲生态联盟“Nupes”是操纵这场罢工游行的政治力量。该联盟领导人梅郎雄和其他一些左翼民选议员今天都出现在游行队伍的前排。

上述工会宣称，他们的罢工行动涵盖"食品工业、托儿所、公共交通、能源和核能、社会组织、银行和保险公司、IT服务、工业维修、教育、卫生、贸易和金属加工"等领域。

不过，最能给政府和社会造成压力的，主要是公交系统的罢工。据法新社今天报道，“罢工游行动员日”也是公交系统“混乱日”：在万圣节假期前几天，员工们周二10月18日被工会呼吁停工，为加薪和反对在炼油厂征用罢工者举行游行示威。

今天早晨法国高铁和欧洲之星中断；城间火车和大区小火车系统有二分之一运行；大巴黎的快线地铁A线有四分之三运行，B线有五分之三运行，C线二分之一运行，D线三分之一运行。

巴黎的地铁和有轨电车今天早晨几乎正常；公共巴士有三分之二运行。

由于之前疫情管控期间许多企业单位设立了远程办公制度，所以，不少人今天选择在家远程办公，避免挤公交车上班，这在一等程度上削弱了工会罢工的威力。

不过，铁路司机的工会表示他们不排除在万圣节假期来临之际再次停工的可能。此举将对在节日期间出远门的人构成一些麻烦。

此外，学校工会这次也呼吁教职员工罢课示威，尽管他们的工资指数已经提高了3.5个点。据工会的说法，这一增长已被通货膨胀抵消。

在法国各地，今天有150个游行行列。在巴黎：下午2点游行队伍从13区的意大利广场出发，游行到7区的沃邦广场。

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