研究：法国气候变暖幅度可能高于全球平均值

法国/气候变化

法国多家研究所的一项联合研究显示，倘若法国不采取严厉措施控制温室效应气体排放，到本世纪末，法国气候变暖现象可能比全球平均值更遭，温度与20世纪初年相比，可能上升3,8度。

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这是法国国家科学研究中心(CNRS)、法国国家气象研究中心（CNRM）和欧洲科学计算研究与高等培训中心（Cerfacs）三家机构10月初在科学杂志«地球系统动力学»发表的研究报告的结论。这项研究在法国各地三十多个气象站自1899年以来收集的数据的基础上，根据不同模式，推算当前气候以及未来气候升温情况。结果显示，如果按照最坏的模式，也就是说如果法国继续大量依赖石油、天然气、煤炭这些化石能源，到本世纪末，法国气温将平均上升6,7°C。按照最好的模式推算，升温幅度可能是2,3°C。但报告认为，总而言之，如果不采取严厉措施，法国逃不出在本世纪末平均升温3,8度的厄运。

根据联合国政府间气候变化专门委员会（GIEC）的推算，如果没有有效的减排措施，到本世界末，大气温度将比工业革命前高出2,7°C。

这份研究报告的作者之一、法国国家气象研究中心专家Aurélien Ribes向法新社表示，总体而言，法国的气候升温情况高于全球平均水平大约20%，平均每十年气温上升0,36°C。他解释说，目前，法国的平均温度与1900-1930年代相比已经提升1, 66度。而且人类活动几乎是导致这一温度提高的唯一因素。

根据这项研究，2023年时，法国气温将与20世纪初相比提高1,8°C.

联合国政府间气候变化专门委员会最新报告的数据显示，地球整体气温目前已经比工业革命之初提高了1,2°C

Aurélien Ribes强调，他们的研究报告所说法国本世纪末时气温升高3, 8°C只是一个平均值。升温幅度会因地区不同、因季节不同，而有差异。但无论如何，这都将意味着酷暑、干旱、洪灾等极端气候现象会比2022年夏天法国经历的酷暑、干旱天气更严重。也会更频繁。

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