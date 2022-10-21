法语世界:法国文豪与诺贝尔奖

法语世界 Episode 05

欢迎您进入RFI法国国际广播电台中文[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏。本次节目介绍在本月初刚刚荣获2022年[诺贝尔文学奖]的法兰西女作家、现已82岁高龄的安妮·艾诺（Annie Ernaux），及历史上所有获得过这一殊荣的法国文豪。

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2022年[诺贝尔文学奖]得主安妮·艾诺（Annie Ernaux）是一位用法文创作的女作家，其文学成就有目共睹。她早在2008年就已被授予[法兰西语言奖]，简称[法语奖]（Prix de la langue française）。作为一名女性主义的代表人物，她的许多著作被海峡两岸的出版社译成中文，在华人社会中发行和传播。

[诺贝尔文学奖]2022年首次颁给一位法国女作家 -

在北欧的斯德哥尔摩（Stockholm），两周前的10月06日星期四，瑞典学院（Académie suédoise）宣布，把2022年[诺贝尔文学奖]授予法国女作家安妮·艾诺（Annie Ernaux）。法兰西民众为获得这一殊荣鼓掌和欢呼，她本人则表达了谢意。

RFI Image Archive / Annie Ernaux, première écrivaine française lauréate du prix Nobel de littérature. C. Debru / RFI Image Archive

本台RFI法广法文报道指出，安妮·艾诺（Annie Ernaux）是[诺贝尔文学奖]自1901年设立以来，首位获得这一殊荣的法兰西女作家。作为法国第16位诺贝尔文学奖得主, 她实至名归，晋升大文豪之列，被载入史册。

RFI Image Archive / Annie Ernaux, 82 ans, écrivaine française, se voit décerner le prix Nobel de littérature 2022. Elle est la première Française à recevoir le prix littéraire le plus prestigieux au monde. (illustration) AP - Henrik Montgomery / RFI Image Archive

在安妮·艾诺（Annie Ernaux）之前，已有15名法国作家获得这一褒扬文人对人类作出重大贡献的最高荣誉。他们按获奖年份排列，依次为：

1901年首届这一奖项得主苏利·普吕多姆（Sully Prudhomme）；

1904年的获奖人是弗雷德里克·米斯特拉尔（Frédéric Mistral）、

1915年有罗曼·罗兰（Romain Rolland）、

1921年是阿纳托尔·法朗士（Anatole France）、

1927年亨利·柏格森（Henri Bergson）、

1937年罗杰·马丁·杜·加尔（Roger Martin du Gard）、

1947年安德烈·纪德（André Gide）、

1952年得主是弗朗索瓦·莫里亚克（François Mauriac）、

1957年有以《鼠疫》（La Peste）等书著知名的阿尔贝·加缪（Albert Camus）；

1960年得主圣-琼·佩斯（Saint-John Perse），在上一世纪初曾是一名被派驻中国的外交官；

1964年有拒绝领奖的让-保尔·萨特（Jean-Paul Sartre)；

1985年得主克洛德·西蒙（Claude Simon），他出生于非洲原法属殖民地马达加斯加岛。

2000年华裔法籍翻译家高行健（Gao Xingjian），则是获得诺贝尔文学奖的首位中文作家。

之后，2008年获奖人是让-玛丽·古斯塔夫·勒·克莱齐奥（Jean-Marie Gustave Le Clézio）；

2014年得主帕特里克·莫迪亚诺（Patrick Modiano）。

而2022年的法国首位女获奖人安妮·艾诺（Annie Ernaux）也是全球第17位获得这一最有声望文学奖的女文人。她在国际上被认为是女性主义的代表之一。

[诺贝尔文学奖]2022年女得主的书著早有中译本 -

据2022年[诺贝尔文学奖]得主、法国女文豪安妮·艾诺（Annie Ernaux）的自我介绍：她自1975年起，一直居住在法国首都远郊，距离巴黎西北约30公里的95省城塞尔吉（Cergy）。这也是一座在国际上有知名度的法国大学城。

如同世界许多地方，2022年[诺贝尔文学奖]得主安妮·艾诺（Annie Ernaux）在海峡两岸都被视为一名推动女性主义的代表。她的著作之一、中译本名为《悠悠岁月》（Les Années）。在法国伽利玛出版社（Gallimard）于2008年首次发行后的第二年，即2009年，就被[人民文学出版社]迅速推出了中译本。总部在北京的中国[人民文学出版社]是一家国家级文学专业出版机构。有报道说，《悠悠岁月》（Les Années）于2021年已再版。

还有上海人民出版社和百花文艺出版社也都发行过2022年[诺贝尔文学奖]女得主书著的中译本。比如：《一个女孩的记忆》（Mémoire de fille）和《耻辱》（La Honte）等等。此外，安妮·艾诺（Annie Ernaux）的著作：《一个女人》（Une Femme）和《位置》（La Place），在海峡两岸都分别发行过中译本。

[诺贝尔文学奖]2022年女得主国际上知名度很高 -

法国塞尔吉-蓬图瓦兹大学（Université Cergy-Pontoise）法兰西语言和文学专业的讲师福尔（Pierre-Louis FORT）在接受本台RFI法广记者埃马纽埃尔（Emmanuelle KLOTZ）采访时指出，安妮·艾诺（Annie Ernaux）在国外有许多读者。他还说：“她（Annie Ernaux）的著作在国外得到阅读，被阅读的很多，甚至几乎是被颂扬。在某种程度上，在国外还早于在法国。”

RFI Image Archive / Annie Ernaux, 82 ans, écrivaine française, se voit décerner le prix Nobel de littérature 2022. Elle est la première Française à recevoir le prix littéraire le plus prestigieux au monde. Annie Ernaux a de nombreux lecteurs à l'étranger. Ici, « Passion simple », le nouvel film de la réalisatrice franco-libanaise Danielle Arbid, est adaptaté du roman homonyme d'Annie Ernaux paru en 1992. (illustration) © Magali Bragard / RFI Image Archive

听众朋友，以上是RFI法国国际广播电台中文[法语世界]专栏的第五个节目，介绍2022年[诺贝尔文学奖]得主、法国女作家安妮·艾诺（Annie Ernaux）和所有获得过这一殊荣的法兰西文豪们。

本集节目由尼古拉翻译与编辑。感谢Laurence提供存档资料和Léo的技术合作，谢谢您的收听。

法语世界 Cultures francophonie 2022-10-21 Nicolas Episode 005 - Grand(e)s lettré(e)s français et le prix Nobel de littérature

法语世界 Cultures francophonie 2022-10-21 Nicolas Episode 005 - Grand(e)s lettré(e)s français et le prix Nobel de littérature 尼古拉

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