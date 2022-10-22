致敬艺术先锋，呼唤自由：马德升个展在巴黎蓬皮杜开幕

艺术

从中国的非官方艺术走向法国的国家收藏，马德升的艺术经历了从被压制到谈判到反抗的过程，也经历了被动到积极的过程。他的艺术是反禁忌反压制的艺术，他的艺术也是寻找规律到反规律的艺术。

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巴黎蓬皮杜国立现代美术馆2022年10月19日到2月20日举办艺术家马德升个展。

43年前，马德升作为一个中国民间美术团体“星星画会”的策划人之一， 在官方的“建国30年全国美展”期间，于北京中国美术馆东侧小花园举办没有经过中国政府审批的23人艺术展览。这个画会和中国20世纪末的政治民主运动相辅相成，在曲折中不屈不挠地成长。

43年后，马德升的作品在巴黎蓬皮杜国立现代美术馆展出。目前蓬皮杜馆藏的马德升作品至少包括三部分；一部分是由蓬皮杜中心之友国际圈资助购买的宣纸木刻版画作品，这部分作品是1980年代“星星画会”时期与中国政府据理力争的中国非官方艺术的重要档案，也是有明显时代特征的艺术作品。第二部分是Zoé Chefson 女士今年捐赠的马德升于1990年代创作的纸本绘画。第三部分是马德升本人向巴黎蓬皮杜国立现代美术馆捐赠的作品，这是21世纪的油画作品。这次展览尤其对“星星画会”时期的作品做了相当大篇幅的展示， 也注意到对近期大幅油画作品的呈现，力求圆满。

在展览的同时，巴黎策展人 Jérôme Neutres 博士向马德升颁授了法国艺文骑士勋章。Jérôme Neutres 博士在致辞中特别提到两位在马德升从中国非官方艺术家走向法国国立美术馆蓬皮杜的道路中起到重要作用的支持者尤伦斯和希克。

在艺术业务领域，马德升的艺术能不能进大雅之堂，取决于大雅之堂本身的艺术观。只有在以欧美为中心的现代主义的条条框框与时俱进地转型升级之后，马德升的艺术形态，艺术走向，过程和呈现，才能在发展后的新的理论和新的经典的帮助下被艺术界重新界定，方便社会大众在新的视角里欣赏。

从中国的非官方艺术走向法国的国家收藏，马德升的艺术经历了从被压制到谈判到反抗的过程，也经历了被动到积极的过程。他的艺术是反禁忌反压制的艺术，他的艺术也是寻找规律到反规律的艺术。

在星期五的授勋典礼上，马德生做了表演，用诗意的情感和声音呼唤大卫，呼唤自由，表达他这个反禁忌反压制的艺术家对不断打破以欧美为中心的艺术现代性体系束缚的理论和策展先锋凯瑟琳大卫的敬意。

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