法国/马克龙/方济各

法国总统马克龙周一在梵蒂冈与罗马天主教皇方济各举行会见，这是马克龙担任总统以来第三次受到方济各接见。法新社提醒称，马克龙与方济各今天见面的背景以及议题包括乌克兰战争和法国关于生命终结的辩论。

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据法新社今天报道称，法国总统马克龙在妻子布丽吉特-马克龙的陪同下，今天抵达罗马圣彼得大教堂旁的使徒宫与教皇方济各进行私人会见。

在与教皇的会谈之后，马克龙还将与罗马教廷的二号人物皮特罗-帕罗林红衣主教以及教皇的外交事务部长保罗-加拉格尔主教会面。

这是马克龙第三次觐见教皇：第一次是在2018年6月，而第二次是在不到一年前，即2021年11月。

不过，法国总统马克龙自周日以来一直在罗马，他在意大利天主教团体Sant'Egidio组织的宗教间和平峰会的开幕式上发表了讲话。马克龙呼吁在乌克兰实现和平，同时强调，只有当乌克兰人自己决定并按照乌克兰的条件才能实现和平。

据法新社，针对俄罗斯对乌克兰的入侵，教皇方济各自2月以来持续谴责冲突，但同时试图与莫斯科和俄罗斯东正教会保持外交对话。俄罗斯东正教与克里姆林宫的立场非常一致。

法国总统马克龙在周日的演讲中还呼吁各宗教履行其 "抵抗的义务"，反对 "追求纯洁 "和激起西方社会的巨大恐惧的倒退。据法国总统府爱丽舍宫称，这次会见还将关注法国的社会辩论，如难民的接收问题，或许还有生命终结问题。

教皇方济各上周五在对法国一些政治家的一次演讲中提及反对安乐死立场。此刻正值法国准备就这一敏感问题发起公民表决，以促成对安乐死立法进行法律修改。

法国总统马克龙周日晚间还与意大利新总理乔治亚-梅洛尼进行了闭门会晤，马克龙因此成为第一位与赢得意大利9月大选的后，法西斯主义意大利兄弟党领导人梅洛尼举行面对面会晤的外国领导人。按计划，马克龙今天与意大利总统塞尔吉奥-马塔雷拉进行私人性质的午餐。

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