法国前卫生部长新冠处理被起诉 世界报获其日记指多次警惕但未获总统总理重视

法国世界报首次获得文本后报道披露，因新冠疫情处理而被起诉的法国前卫生部长布赞( Agnès Buzyn ）的新冠初期个人工作日记。根据记载，疫情爆发之初，布赞夫人提出的警告并未获得上级足够的重视。

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世界报披露报道，2020 年 3 月春天到来，法国进入了新冠防疫禁闭期。卫生部长布赞辞职，参选巴黎市长第一轮投票，结果得票率落居第三，败选。再次回到她老本行成为一名医生。 她在上塞纳河的珀西 (Percy) 军事医院找到了一个基地，作为抵抗新冠病毒作业小组的增援部队。 为了不暴露她的家人，她在晚上加前往她的一个儿子的套房住所；她的这名儿子离开巴黎，让自己在法国南部进行新冠封锁禁足。

而当年2月15日，所有法国社群网铺天盖地抨击他在疫情初期的管理措施以及仓促的辞职。她说，当时自己的日子很难过，把自己埋在工作中。因为《恐怕遗忘》，所以她开始写一份处理新冠疫情危机的回顾日记。仔细回溯分析自己的行事历日记、SMS短讯及电子邮件，并重新厘清、追踪工作的内容，尽可能巨细靡遗地陈述她人生中最痛苦的三个月。她只有在晚上，医院工作后，她持续写这份超过后来长达600页的日记。她周二向媒体指出，《这份日记把我从忧郁症中拯救出来》。

这本日记从2019年12月25日开始写，直到2021年夏天为止。原本有一家巴黎的出版社想出版他的日记，但条件是布赞夫人必须无所隐藏，不保护任何人。而布赞夫人原本打算出版的是一个对他人冲击比较小、淡化含蓄的版本。她说，不愿意伤害任何人。结果条件没谈拢，这家出版社放弃出版其个人工作日记。

布赞的工作日记指出，疫情初期，中国武汉封锁，她根据医疗数据感到事态严重，世卫过于轻忽严重性。而她几番几次联络警告总统及总理，但都得不到重视。她警告这两名上司，必须停止第二轮投票，也未获得重视。法国采取对抗新冠的封锁应对措因而施拖延了两周。

这份600多页日记，已被共和国法院 (CJR) 列入本案调查的档案文件之一。

法国新冠疫情初期，许多法国居民在防护方面受到卫生当局误导：没病的人不用带口罩，勤洗手就行了。法国医护人员也指控卫生当局没有提供保护。新冠病毒已在法国造成至少15万人的死亡。

迄今为止，血液学家布赞夫人是共和国法院(CJR)对于造成民众新冠损害案被起诉的唯一责任人，被控罪名：“危害他人性命”。 前总理爱德华·菲利普于 10 月 18 日由同一法庭秘密召唤聆讯，然后被置于更有利的辅助证人地位，从而逃脱了起诉。 现任政府发言人、前卫生部长奥利维尔·韦兰 (Olivier Véran) 也是这案件司法初审瞄准的目标，但尚未被法官召唤聆讯。

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