法国龚古尔奖声援贝鲁特法语文化 多位评委抵制前往黎巴嫩

法国/龚古尔奖/贝鲁特

法国最负盛名的文学奖即龚古尔奖的入围名单应该在今天宣布。但是因为该奖项选择在贝鲁特宣布，罕见出现有评委抵制现象，一些评委拒绝前往贝鲁特，他们认为在黎巴嫩他们并不受欢迎，因此缺席。

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据法新社今天报道称，龚古尔学院首次搬到贝鲁特去宣布入围名单，是为了声援被誉为伟大的法语城市贝鲁特。而2020年8月，贝鲁特港口的一个装满硝酸铵的筒仓发生爆炸，给贝鲁特带来了沉重打击。

当地今天举行第一届贝鲁特图书节，著名龚古尔文学奖的评审团今天午时前揭晓该奖第三批小说的评选结果。最后奖项将于11月3日在巴黎颁发。

这个由负责法国对外文化行动的法国研究所组织的节日活动，并不符合黎巴嫩文化部长穆罕默德-穆尔塔达的意愿，他与什叶派运动阿马尔关系密切，是强大的亲伊朗团体真主党的盟友。他在10月8日短暂发表的声明中宣布，他 "不会允许犹太复国主义者来到我们中间，在黎巴嫩传播犹太复国主义的毒液"。不过黎巴嫩文化部长稍后又撤回了声明。该文化部长没有说明他所指是谁。

据图书节组织者称，龚古尔学院的四名成员宁愿不去贝鲁特，有些是 "因为该国的安全局势"，有些是 "出于个人原因"。他们是法国作家Eric-Emmanuel Schmitt、Pascal Bruckner和Pierre Assouline，以及Tahar Ben Jelloun。这位法国摩洛哥作家在法国电台上说："在这个人们很容易被暗杀的国家，我不会有安全感。"他说他 "不想前往冒生命危险"。

法国作家Françoise Chandernagor和Patrick Rambaud也拒绝了邀请，因此龚古尔学院只有四名成员将到场：院长Didier Decoin、秘书Philippe Claudel以及两名评委Camille Laurens和Paule Constant。

龚古尔奖组织者说他们已经获得了 "黎巴嫩文化部对组织这一图书节日的全力支持，该节日旨在突出贝鲁特作为也是文化首都的作用"。

在10月初揭晓的第二次评选中，龚古尔奖保留了8部入围作品。传统上，第三次评选只保留其中的一半入围。

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