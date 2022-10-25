被指涉嫌兜售影响力 巴黎检方对两名亲俄政客进行调查

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法国巴黎检方正在对民间机构-法俄对话协会或存在的腐败和兜售影响力行为进行调查。法俄对话协会是由法国极右翼政党、国民联盟的欧洲议会议员马里亚尼（Thierry Mariani）担任共同主席的组织。司法部门正在寻求调查马里亚尼和该协会的另一名成员，是否接受利益以换取从事支持莫斯科的活动。

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据法国 «世界报» 报导，巴黎检方负责打击有组织犯罪的部门自去年9月以来对法俄对话协会展开了两项初步调查。该协会于2004年在时任法国总统希拉克和俄罗斯总统普京的支持下成立，汇集了法俄两国的政治家和商人，其公开提倡的目标是促进两国之间的合作。

据悉，巴黎检方正在进行的这两项调查的对象是极右翼欧洲议会议员、该协会的共同主席马里亚尼，以及另一名成员、前巴黎市参议员迪·博尔戈（Yves Pozzo di Borgo）。他们二人都是普京外交政策的坚定支持者，并经常接受法国媒体采访，特别是马里亚尼，他自今年2月以来多次为俄罗斯入侵乌克兰的战争提供说辞及辩护。

巴黎检方向《世界报》证实了这些调查的存在，但拒绝对目标人物的身份发表评论。巴黎检察官办公室说：“这些程序仍在进行中，其发展是保密的”。据了解，第一项调查只涉及马里亚尼个人，是基于与该协会有关的违反信托和洗钱的嫌疑，即他可能挪用属于该协会的资金。第二项可能更具爆炸性，旨在确定与该协会、马里亚尼和迪·博尔戈有关的可能的腐败和兜售影响力行为。

在检方指出的可疑金融交易中，还有通过一家名叫YPDB咨询的资金流动问题，这是迪·博尔戈在2017年离开巴黎政坛前几周后创建的咨询公司。根据贸易登记记录显示，这家公司在2018年至2020年期间成倍增长，这使得其总裁和唯一的股东能够给予自己慷慨的分红，在2020年超过10万欧元。

然而，法国财政部的反洗钱部门经调查显示，这家咨询公司85%的营业额来自俄罗斯巴士制造商巴库林汽车集团，该集团涉嫌与一名接近克里姆林宫的寡头有业务联系。

根据递交给司法部门的资料显示，这两个人受益于俄罗斯通过实际上充当克里姆林宫的中介和幌子的实体提供的诸如全额费用的赴俄旅行服务。巴黎检方正在调查这些礼物在多大程度上可能成为与他们所主张的，有利于俄罗斯立场的直接对等物。涉事的马里亚尼对相关指控予以否认。他补充说，由于缺乏捐款，法俄对话协会已退还了其办公地的钥匙。

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